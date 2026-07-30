Cricket

Vaibhav Sooryavanshi: 'जगात असा एकही गोलंदाज नाही...' 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या 4 शब्दांनी उडवली खळबळ; Video Viral

VAIBHAV SOORYAVANSHI Video Viral: वैभव सूर्यवंशीने 'अजून असा एकही गोलंदाज नाही' असे ठाम उत्तर देत पुन्हा चर्चेत स्थान मिळवले आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या व्हिडिओतील त्याच्या या वक्तव्यासोबतच दुलीप ट्रॉफीसाठी उपकर्णधारपदाची निवडही चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi statement goes viral

Vaibhav Sooryavanshi statement goes viral

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VAIBHAV SOORYAVANSHI Video Viral: आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारा भारताचा १५ वर्षीय युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आयपीएलमध्ये ऑरेंज कॅप जिंकत त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवलं आणि आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही आपल्या जोरदार फलंदाजीची छाप पाडत आहे.

मैदानावर कोणत्याही गोलंदाजाला न घाबरणारा वैभव आता पुन्हा एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आलाय. राजस्थान रॉयल्सने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्याने दिलेल्या चार शब्दांच्या उत्तर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय आहे.

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