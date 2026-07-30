Vaibhav Sooryavanshi: 'जगात असा एकही गोलंदाज नाही...' 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या 4 शब्दांनी उडवली खळबळ; Video Viral

VAIBHAV SOORYAVANSHI Video Viral: आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारा भारताचा १५ वर्षीय युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आयपीएलमध्ये ऑरेंज कॅप जिंकत त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवलं आणि आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही आपल्या जोरदार फलंदाजीची छाप पाडत आहे. मैदानावर कोणत्याही गोलंदाजाला न घाबरणारा वैभव आता पुन्हा एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आलाय. राजस्थान रॉयल्सने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्याने दिलेल्या चार शब्दांच्या उत्तर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय आहे..राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशी, रवींद्र जडेजा आणि संघाचा प्रेझेंटर गप्पा मारताना दिसत आहेत. अस असताना वैभवला एक प्रश्न विचारण्यात आला, "तुला असा कोणता गोलंदाज वाटतो, ज्याच्याविरुद्ध तू फलंदाजी करायला आवडणार नाही?"यावर वैभवने कोणताही विचार न करता थेट उत्तर दिलं, "अजून तरी असा एकही गोलंदाज नाही."त्यानंतर प्रेझेंटरने त्याला पुन्हा विचारलं, "आयपीएलमधून तरी एखाद्या गोलंदाजाचं नाव सांग.".IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर खेळवा, तो... रवी शास्त्री स्पष्ट इशारा; गावसकरांनी केलं मोठं भाष्य.यावरही वैभवचं उत्तर काही बदल नाही ते तसंच होतं. तो म्हणाला, "आयपीएलमध्येही अजून तसा एकही गोलंदाज भेटला नाही."त्याचं उत्तर ऐकून प्रेझेंटर हसत म्हणाला, "अरे, निदान जोफ्रा आर्चरचं नाव तरी घे. तो आपल्या राजस्थान रॉयल्सच्याच संघात आहे."मात्र वैभवने आपलं उत्तर बदललं नाही.याच चर्चेत रवींद्र जडेजाही सहभागी झाला होता. वैभवच्या उत्तरावर जडेजा मिश्कीलपणे म्हणाले, "अजून त्याच्यासाठी मार्केटमध्ये तसा गोलंदाज आलाच नाही."यानंतर जडेजाला हाच प्रश्न विचारण्यात आला..त्यावेळी त्यांनी जोफ्रा आर्चरचं नाव घेतलं. जडेजा म्हणाले, "बरं झालं तो आपल्या संघात आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्याविरुद्ध खेळणं कठीण असतं."विशेष म्हणजे इंग्लंड दौऱ्यात जोफ्रा आर्चरने वैभव सूर्यवंशीला सलग दोन सामन्यांत बाद केलं होतं. त्या मालिकेत वैभवला अपेक्षित कामगिरी करता आली नव्हती. त्याने तीन सामन्यांत केवळ ४२ धावा केल्या होत्या.मात्र त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यावर त्याने दमदार पुनरागमन केलं. तीन टी-२० सामन्यांत त्याने १५१ धावा करत दोन अर्धशतकं झळकावली..त्याच्या शानदार फलंदाजीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला.दरम्यान, वैभवच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आणखी एक मोठा सन्मान झाला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीसाठी त्याची ईस्ट झोनच्या उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे..Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.या संघाचं नेतृत्व ईशान किशन करणार असून, पहिल्याच लाल चेंडूच्या मोठ्या स्पर्धेत वैभवला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी मिळाल्याने भारतीय क्रिकेटमधील त्याचं वाढतं महत्त्व पुन्हा एकदा आपल्या पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.