वैभव सूर्यवंशीच्या टेस्ट ड्रीमला मोठा धक्का? राहुल द्रविड यांनी सांगितली मोठी अडचण; म्हणाले, ‘अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे’

Vaibhav Sooryavanshi Test Dream: वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) अगदी कमी वयात आपल्या आक्रमक फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आयपीएलमधील दमदार कामगिरीनंतर त्याला भारतीय टी-२० संघातही संधी मिळाली. आता त्याची नजर लाल चेंडूच्या क्रिकेटवर आहे. मात्र, भारताचा माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या मते, वैभवच्या टेस्ट क्रिकेटच्या स्वप्नासमोर एक मोठी अडचण आहे.द्रविड यांच्या मते, वैभवमध्ये कसोटी क्रिकेट खेळण्याची क्षमता नक्कीच आहे. मात्र, त्याला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लाल चेंडूचे पुरेसे सामने खेळता येतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. वैभवच्या व्यस्त आंतरराष्ट्रीय आणि व्हाईट-बॉल क्रिकेटच्या वेळापत्रकामुळे त्याला रणजी ट्रॉफीसारख्या स्पर्धांमध्ये सलग दोन पूर्ण हंगाम खेळणं कठीण होऊ शकतं..द्रविड यांनी नेमकं काय सांगितलं?राहुल द्रविड यांनी जिओ हॉटस्टारशी बोलताना वैभवबाबत आपलं मत मांडलं. त्यांच्या मते, सध्या वैभव फक्त १५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर लगेच मोठ्या अपेक्षांचं ओझं टाकण्यापेक्षा त्याला वेळ देणं गरजेचं आहे..Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!.द्रविड म्हणाले की, वैभवला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लाल चेंडूने काही हंगाम खेळण्याची संधी मिळाली, तर त्याच्यात भारतीय टेस्ट संघात स्थान मिळवण्याची क्षमता आहे. मात्र, आधीपासून चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये त्याला अंतिम संघात स्थान मिळवता येईल का, हा वेगळा मुद्दा आहे.सगळ्यात मोठी अडचण त्याच्या वेळापत्रकाची आहे. व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये भारतीय संघासाठी खेळताना तो व्यस्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत लाल चेंडूचे दोन पूर्ण हंगाम त्याला खेळता येतील की नाही, याबाबत द्रविड यांनी शंका व्यक्त केली..वैभवची व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये धुमाकूळवैभवने २०२६ च्या आयपीएलमध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत ७७६ धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली. त्यानंतर त्याला भारतीय टी-२० संघात पदार्पणाची संधी मिळाली. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत त्याने ६ सामने खेळून १९३ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल १८९.२१ आहे.श्रीलंकेत झालेल्या लिस्ट ए तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यातही वैभवने तुफानी फलंदाजी केली होती. श्रीलंकेविरुद्ध त्याने अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावा ठोकल्या होत्या. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतही त्याने चांगली कामगिरी केली. या मालिकेत त्याने १५१ धावा करत मालिकावीराचा पुरस्कार मिळवला..व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये वैभवची कामगिरी दमदार असली, तरी लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये त्याला अजून बराच अनुभव घ्यायचा आहे.वैभवने आतापर्यंत ९ फर्स्ट क्लास सामने खेळले असून त्यात त्याच्या नावावर २१५ धावा आहेत. त्याची फलंदाजीची सरासरी १७.२५ आहे.दुलीप ट्रॉफी २०२६ मध्येही त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. ईस्ट झोनकडून खेळताना नॉर्थ ईस्ट झोनविरुद्धच्या सामन्यात तो फक्त ८ धावांवर बाद झाला. मात्र, ईस्ट झोनने हा सामना तब्बल एक डाव आणि २१० धावांनी जिंकला..Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!.द्रविड यांनी दिला संयमाचा सल्लावैभवला द्रविड यांनी राजस्थान रॉयल्समध्येही जवळून पाहिलं आहे. २०२५ मध्ये वैभवने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं, त्यावेळी द्रविड राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक होते. त्यामुळे वैभवची क्षमता द्रविड चांगल्या प्रकारे ओळखतात. त्यांच्या मते, कौशल्याच्या बाबतीत वैभवसमोर मोठी अडचण नाही; मात्र त्याला पुरेसा वेळ आणि लाल चेंडूचे सामने मिळणं महत्त्वाचं आहे.वैभव अजून १५ वर्षांचा असल्याने त्याला वेळ देण्याची गरज आहे. पुढच्या काही वर्षांत तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये किती सातत्याने खेळतो आणि लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये कशी कामगिरी करतो, यावर त्याच्या टेस्ट ड्रीमचा मार्ग ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.