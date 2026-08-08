VAIBHAV SOORYAVANSHI: क्रिकेट सोडा, वैभवचा ‘हा’ व्हिडिओ पाहून चाहतेही थक्क! वाघाच्या शोधात जंगलात पोहोचला ‘बेबी बॉस’, पण शेवटी...

VAIBHAV SOORYAVANSHI JUNGLE SAFARI: १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी नेहमीच आपल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे चर्चेत असतो. मात्र, सध्या तो क्रिकेटच्या मैदानाबाहेर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. वैभवचा जंगल सफारी करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.या व्हिडिओमध्ये वैभव सफारी जीपमधून जंगलात फिरताना दिसत आहे. पावसाळ्यामुळे बोर व्याघ्र प्रकल्पातील जंगल हिरवंगार झालं असून, अशा वातावरणात वैभवने आपल्या सहकारी खेळाडूंसोबत जंगल सफारीचा आनंद घेतला..वैभव सध्या आगामी दुलीप ट्रॉफीच्या तयारीत व्यस्त आहे. वर्ध्याजवळील तळेगाव येथील राजस्थान रॉयल्सच्या हाय परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये तो सराव करत आहे. २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीसाठी त्याची ईस्ट झोनच्या उपकर्णधारपदी निवड झाली आहे, यामध्ये कर्णधार पद हे ईशान किशन भूषवणार असून सध्या वैभवने, सरावाच्या व्यस्त वेळापत्रकातून थोडा वेळ काढत सहकारी खेळाडूंसोबत बोर व्याघ्र प्रकल्पाला भेट दिली..वाघ पाहण्याचा वैभवचा हट्टया सफारीदरम्यान वैभवला जंगलात बिबट्या, अस्वल, सांबर आणि अनेक पक्षी पाहायला मिळाले. मात्र, त्याचं लक्ष होतं ते वाघाकडे. सफारीची वेळ संपत आली तरी वाघ दिसला नाही. त्यामुळे “वाघ पाहिल्याशिवाय जाणार नाही”, असा हट्ट त्याने केल्याचा किस्साही समोर आला आहे..वनअधिकाऱ्यांनी त्याला जंगलातील नियम आणि सुरक्षेची माहिती देत परतीचा प्रवास करण्यास सांगितलं. अखेर वैभवला परतावं लागलं. विशेष म्हणजे, त्यांचा ताफा निघून गेल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत त्याच ठिकाणी ‘विराट’ नावाचा वाघ दिसला. त्यामुळे वैभवचं वाघ पाहण्याचं स्वप्न थोडक्यात हुकलं..मात्र, वाघ दिसला नसला तरी पावसाळ्यातील जंगलाची हिरवाई आणि सफारीचा अनुभव वैभवसाठी नक्कीच खास ठरला. त्याचा हा व्हिडिओ पाहून चाहतेही त्याच्या या वेगळ्या अंदाजाला पसंती देत आहेत..वैभवसाठी २०२६ हे वर्ष क्रिकेटच्या दृष्टीने अत्यंत अविस्मरणीय ठरलं आहे. सुरुवातीला आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करत त्याने ऑरेंज कॅप पटकावली. त्याच्या या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर त्याला भारतीय संघात स्थान मिळालं..Vaibhav Sooryavanshi: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा फरक”; वैभव सूर्यवंशीला अजिंक्य रहाणेंनी दाखवला आरसा, दिला मोलाचा सल्ला.इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात त्याने भारतीय संघात पदार्पण केलं. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेतही त्याने आपल्या फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मालिकेत सर्वाधिक धावा करत त्याने मालिकावीराचा पुरस्कार पटकावला.परंतु आता या युवा फलंदाजाचा जंगल सफारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून, त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.