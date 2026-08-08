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VAIBHAV SOORYAVANSHI: क्रिकेट सोडा, वैभवचा ‘हा’ व्हिडिओ पाहून चाहतेही थक्क! वाघाच्या शोधात जंगलात पोहोचला ‘बेबी बॉस’, पण शेवटी...

VAIBHAV SOORYAVANSHI JUNGLE SAFARI: क्रिकेटच्या मैदानावर धुमाकूळ घालणारा वैभव सूर्यवंशी सध्या जंगल सफारीमुळे चर्चेत आला आहे. बोर व्याघ्र प्रकल्पात सफारीदरम्यान वाघ पाहण्याचा त्याचा हट्ट होता, मात्र ताफा निघून गेल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांनी ‘विराट’ नावाचा वाघ त्याच ठिकाणी दिसला.
VAIBHAV SOORYAVANSHI

VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VAIBHAV SOORYAVANSHI JUNGLE SAFARI: १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी नेहमीच आपल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे चर्चेत असतो. मात्र, सध्या तो क्रिकेटच्या मैदानाबाहेर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. वैभवचा जंगल सफारी करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

या व्हिडिओमध्ये वैभव सफारी जीपमधून जंगलात फिरताना दिसत आहे. पावसाळ्यामुळे बोर व्याघ्र प्रकल्पातील जंगल हिरवंगार झालं असून, अशा वातावरणात वैभवने आपल्या सहकारी खेळाडूंसोबत जंगल सफारीचा आनंद घेतला.

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