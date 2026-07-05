Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची बातमी समजताच सर्वात आधी कोणाला फोन केला? स्वतःच केला खुलासा

Who Did Vaibhav Call First?: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ५ टी -२० मालिका खेळली जात आहे,ज्या मालिकेचा दूसरा सामना हा शनिवारी खेळला गेला. पहिलं सामना पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. या सामन्यात भारतीय संघाने कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात अखेर वैभव सूर्यवंशीला पदर्पणची संधि देण्यात आली. वैभवच्या पदर्पणची प्रतीक्षा अनेक दिवसापासून होत होती. वैभवला सलामीवीर संजू संसणच्या जाग्यावर संघात पदर्पणची संधि देण्यात आली. पदर्पणची पहिली बातमी वैभवने कोणाला दिली याबाबाद वैभवने सांगितल आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय संघाकडून पदार्पण करत मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. वयाच्या केवळ १५ वर्षे ९९ दिवसांत तो भारताकडून सर्व फॉरमॅटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. तसेच कसोटी दर्जा असलेल्या देशाकडून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तो सर्वात तरुण खेळाडूही बनला..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर खेळवा, तो... रवी शास्त्री स्पष्ट इशारा; गावसकरांनी केलं मोठं भाष्य.मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर वैभवला भारतीय संघाची कॅप तिलक वर्माच्या हस्ते देण्यात आली. कॅप देताना तिलक वर्माने त्याला निर्भयपणे खेळण्याचा सल्ला दिला. "हा तुझ्यासाठी आणि तुझ्या कुटुंबासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. चेहऱ्यावर हसू ठेव आणि बिनधास्त क्रिकेट खेळ," असे तिलक म्हणाला..पदार्पणाची बातमी समजताच वैभवने सर्वात आधी वडील संजीव सूर्यवंशी यांना ही आनंदाची बातमी दिली. बीसीसीआयशी बोलताना तो म्हणाला, "भारतासाठी खेळणं हे प्रत्येक क्रिकेटपटूचं स्वप्न असतं..मला संधी मिळाल्याचं सर्वात आधी वडिलांना सांगितलं. ते खूप आनंदी झाले आणि त्यांनी कोणताही दबाव न घेता आपल्या खेळावर विश्वास ठेव, असा सल्ला दिला." वैभवने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवातही आत्मविश्वासाने केली. त्याने १० चेंडूत १४ धावा करत दोन षटकार ठोकले. मात्र, विल जॅक्सच्या गोलंदाजीवर तो यष्टीचीत झाला..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....वैभवचे बालपणीचे प्रशिक्षक मनीष ओझा यांनीही हा क्षण अत्यंत भावनिक असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, वैभवने आयपीएल आणि १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये जशी कामगिरी केली, तशीच छाप आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही पाडण्याची क्षमता त्याच्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.