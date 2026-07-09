Video : १५ चेंडूंत ७० धावा अन् शतक! वैभव सूर्यवंशीच्या 'भीडू'ची दहशत; २० वर्षीय पोरानं Mumbai Indians च्या संघाला दिला चोप

San Francisco Unicorns vs MI New York highlights: २० वर्षीय ल्हुआन-द्रे प्रिटोरियसने ( Lhuan-dre Pretorius ) मेजर लीग क्रिकेटमध्ये गुरुवारी वादळी शतक झळकावले. मुंबई इंडियन्स न्यू यॉर्कच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना त्यने सॅन फ्रँन्सिस्को युनिकॉर्न्सला ९ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. १४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना प्रिटोरियसने ५२ चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद खेळी केली. प्रिटोरियस हा आयपीएलमध्ये १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतो. .या सामन्यात दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ही MI New York च्या रायन रिकेल्टनची ठरली. त्याने २१ चेंडूंत ३५ धावा केल्या. रिकेल्टन व सन्नी पटेल ( २३ चेंडूंत ३२ धावा) हे न्यू यॉर्कच्या धावसंख्येत हारभार लावणारे दोन प्रमुख फलंदाज ठरले. युनिकॉर्न्सच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीने त्यांना १४३ धावांवरच रोखले. निम्मा संघ ८२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर रिकेल्टन व सन्नी पटेल यांनी संघाला सावरले..ZIM vs BAN 2nd ODI: एका भावाने भारताला रडवले, दुसऱ्याने बांगलादेशविरुद्ध शतक ठोकले... झिम्बाब्वेने तगडे लक्ष्य उभे केले....युनिकॉर्न्सच्या मॅथ्यू शॉर्टने तीन, तर हॅरिस रौफ व आरोन हार्डी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. ब्रॉडी काऊच व अनिरुद्ध इम्मान्युएल यांना एक बळी मिळाला. युनिकॉर्न्सनी १५.४ षटकांत १४४ धावांचे लक्ष्य पार केले. फिन अॅलन २० धावांवर माघारी परतला, पण प्रिटोरियस एकटा भिडला. त्याने १० चौकार व ५ षटकारांचा पाऊस पाडताना अवघ्या १५ चेंडूंत ७० धावा जोडल्या. त्याच्या १०२ धावांच्या नाबाद खेळीला कर्णधार शॉर्टच्या नाबाद १९ धावांची मदत मिळाली..प्रिटोरियसने आयपीएल २०२५ व २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व करताना ३ सामन्यांत ७ धावा केल्या. पण, MLC मध्ये तो मैदान गाजवतोय. त्याने आतापर्यंत ८ सामन्यांत १८२.०१ च्या स्ट्राईक रेटने ४१५ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व ४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय तो SA20 व व्हिटालिटी ब्लास्ट लीगमध्येही खेळतो..आयपीएल २०२६ च्या लिलावात राजस्थान रॉयल्सने यष्टीरक्षक-फलंदाज प्रिटोरियसला ३० लाख रुपयांना विकत घेतले, तेव्हा तो फक्त १९ वर्षांचा होता. प्रिटोरियसने SA20 २०२४-२५ मध्ये RRची मालकी हक्क असलेल्या पार्ल रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व केले आणि १६६.८० च्या स्ट्राइक रेटने ३९७ धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.