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Video : १५ चेंडूंत ७० धावा अन् शतक! वैभव सूर्यवंशीच्या 'भीडू'ची दहशत; २० वर्षीय पोरानं Mumbai Indians च्या संघाला दिला चोप

Lhuan-dre Pretorius maiden T20 century vs MI New York: मेजर लीग क्रिकेट (MLC) स्पर्धेत सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सचा युवा फलंदाज ल्हुआन-द्रे प्रिटोरियस याने एमआय न्यूयॉर्कच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करत आपल्या कारकिर्दीतील पहिले ट्वेंटी-२० शतक झळकावले.
Lhuan-dre Pretorius maiden T20 century vs MI New York

Lhuan-dre Pretorius maiden T20 century vs MI New York

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

San Francisco Unicorns vs MI New York highlights: २० वर्षीय ल्हुआन-द्रे प्रिटोरियसने ( Lhuan-dre Pretorius ) मेजर लीग क्रिकेटमध्ये गुरुवारी वादळी शतक झळकावले. मुंबई इंडियन्स न्यू यॉर्कच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना त्यने सॅन फ्रँन्सिस्को युनिकॉर्न्सला ९ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. १४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना प्रिटोरियसने ५२ चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद खेळी केली. प्रिटोरियस हा आयपीएलमध्ये १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतो.

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