VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं

VAIBHAV SURYAVANSHI Misses Century By Just Six Runs: भारतातील १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) हा सध्या आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे. भारताचा अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून भारत, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना आज खेळला जात आहे..या सामन्यात श्रीलंका 'ए' संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारत 'ए' संघाला फलंदाजीसाठी मैदानात उतरवले. दाम्बुला येथील रंगिरी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात भारतीय सलामीवीरांनी वादळी सुरुवात केली. मात्र सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते वैभव सूर्यवंशीने..मैदानात उतरताच वैभवने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर हल्लाबोल चढवला. चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करत त्याने अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या खेळीत त्याने १० चौकार आणि ८ षटकार लगावले. त्याचा स्ट्राईक रेट तब्बल ३२४.१३ इतका होता. मात्र, शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचलेला वैभव मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला आणि अवघ्या ६ धावांनी त्याचे शतक हुकले. श्रीलंकेचा फिरकीपटू वानुजा सहान याच्या चेंडूवर विजयकांत वियास्कांतने त्याचा झेल घेतला.. १० वर्षांच्या भावाने शतक ठोकताच श्रीलंकेतून वैभव सूर्यवंशीची मोठी प्रतिक्रिया; इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत म्हणाला....११ चेंडूंमध्ये अर्धशतक; जागतिक विक्रम मोडीतवैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याचबरोबर त्याने 'लिस्ट ए' क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान अर्धशतक करण्याचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला. पहिल्याच षटकापासून आक्रमक फलंदाजी करत त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने कमी होता की काय, आता धाकट्यानेही चोपलं! 'दोन भाई, दोन्ही तबाही; ८७ बॉलमध्ये ठोकलं शतक.अंतिम सामन्यात खेळलेल्या या तुफानी खेळीमुळे वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपण भविष्यातील मोठा स्टार असल्याचे दाखवून दिले आहे. आता या मालिकेनंतर तो थेट भारतीय वरिष्ठ संघासोबत आयर्लंड दौऱ्यावर रवाना होणार असून, त्याच्या आगामी कामगिरीकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.