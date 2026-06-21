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VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं

VAIBHAV SURYAVANSHI Misses Century By Just Six Runs: भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 29 चेंडूत 94 धावांची तुफानी खेळी केली. 11 चेंडूत अर्धशतक झळकावत त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विश्वविक्रमही आपल्या नावावर केला.
VAIBHAV SOORYAVANSHI

VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VAIBHAV SURYAVANSHI Misses Century By Just Six Runs: भारतातील १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) हा सध्या आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे.

भारताचा अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून भारत, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना आज खेळला जात आहे.

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