Vaibhav Suryavanshi : राजस्थानने 1.10cr मोजले, पण १३ वर्षीय खेळाडूला IPL 2025 खेळता येणार नाही? नियम काय सांगतो वाचा

13-year-olds allowed to play in the IPL? - बिहारच्या आघाडीचा डावखुरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने वयाच्या १३व्या वर्षी इंडियन प्रीमिअर लीगचे काँट्रॅक्ट मिळवले. सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये ३० लाख मुळ किंमत असलेल्या वैभवसाठी राजस्थान रॉयल्सने १.१० कोटी मोजले. राजस्थान व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात या उदयोन्मुख खेळाडूसाठी लिलावात चढाओढ पाहायला मिळाली, परंतु RR ने बाजी मारली.