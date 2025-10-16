Amitabh Bachchan यांच्यासोबत उद्धटपणे वागणाऱ्या Ishit Bhattच्या सर्मथनात उतरला भारतीय क्रिकेटपटू; म्हणाला, तुम्ही एका लहान पोराला सहन करू शकत नाही, तर...

कौन बनेगा करोडपती या कार्यक्रमात ज्युनियर स्पर्धक इशित भट्ट ( Ishit Bhatt ) याने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) यांच्यासोबतच्या त्याच्या वागण्यामुळे प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आहेत आणि बोलण्याच्या पद्धतीमुळे त्याला प्रचंड टीका सहन करावी लागत आहे. अमिताभ यांनी प्रश्न सांगताच या मुलाचा अतिआत्मविश्वास सर्वांच्या डोक्यात गेला. तो अमिताभ यांना ज्या पद्धतीने बोलत होता, ते पाहून नेटिझन्स या मुलाचे संस्कार काढू लागले. शिवाय अनेकांना याला फटकवून काढायला हवे असे मत मांडले. .मात्र, टीम इंडियाचा फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने ( Varun Chakravarthy) त्या मुलाच्या समर्थनात पोस्ट लिहिली आहे. काही जण इशित भट्टच्या पालकांना त्याच्या असभ्य वागण्याबद्दल आणि अति आत्मविश्वासाबद्दल दोष देत आहेत. KBC चा हा भाग प्रसारित झाल्यानंतर गुजरातचा हा मुलगा इंटरनेटवर चर्चेचा विषय बनला. .भारतीय फिरकीपटूने X वर लिहिले की, "सोशल मीडिया मूर्ख लोकांचा अड्डा बनला आहे, हे याचे एक उदाहरण आहे. अरे तो एक लहान मुलगा आहे. त्याला मोठं होऊ द्या. जर तुम्ही एका मुलाला सहन करू शकत नसाल, तर कल्पना करा की या मुलाबद्दल टिप्पण्या करणाऱ्या समाजात अजूनही किती वेडी लोकं सहन केली जात आहेत.'' .३४ वर्षीय वरुण चक्रवर्ती सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील पाच ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी सज्ज होत आहे. २९ ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरू होणार आहे. वरुणने आशिाय चषक स्पर्धेत सात विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने आतापर्यंत २४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ४० विकेट्स घेतल्या आहेत. .ट्वेंटी-२० मालिकापहिला सामना - २९ ऑक्टोबर, कॅन्बेरा ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)दुसरा सामना - ३१ ऑक्टोबर, मेलबर्न ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)तिसरा सामना - २ नोव्हेंबर, हॉबर्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)चौथा सामना - ६ नोव्हेंबर, गोल्ड कोस्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)पाचवा सामना - ८ नोव्हेंबर, ब्रिस्बेन ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.