Cricket

Amitabh Bachchan यांच्यासोबत उद्धटपणे वागणाऱ्या Ishit Bhattच्या सर्मथनात उतरला भारतीय क्रिकेटपटू; म्हणाला, तुम्ही एका लहान पोराला सहन करू शकत नाही, तर...

Why KBC contestant faced backlash for behaviour with Amitabh: ‘कौन बनेगा करोडपती’ या लोकप्रिय शोमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत एका लहानग्या स्पर्धकाने थोडं उद्धटपणाने वागल्याचा Video व्हायरल झालं. यानंतर सोशल मीडियावर त्या मुलावर जोरदार टीका आणि ट्रोलिंग सुरू झालं.
Varun Chakravarthy Defends Kid Trolled For Rude Behaviour With Amitabh Bachchan On KBC

Varun Chakravarthy Defends Kid Trolled For Rude Behaviour With Amitabh Bachchan On KBC

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

कौन बनेगा करोडपती या कार्यक्रमात ज्युनियर स्पर्धक इशित भट्ट ( Ishit Bhatt ) याने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) यांच्यासोबतच्या त्याच्या वागण्यामुळे प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आहेत आणि बोलण्याच्या पद्धतीमुळे त्याला प्रचंड टीका सहन करावी लागत आहे. अमिताभ यांनी प्रश्न सांगताच या मुलाचा अतिआत्मविश्वास सर्वांच्या डोक्यात गेला. तो अमिताभ यांना ज्या पद्धतीने बोलत होता, ते पाहून नेटिझन्स या मुलाचे संस्कार काढू लागले. शिवाय अनेकांना याला फटकवून काढायला हवे असे मत मांडले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
trollers
Amitabh Bacchan
Celebrity
cricket news today
Varun Chakravarthy
Amitabh Bachchan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com