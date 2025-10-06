Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर

नागपूर : घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या रणजी विजेत्या विदर्भाने संघर्षपूर्ण लढतीत बलाढ्य शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवून लागोपाठ तिसऱ्यांदा प्रतिष्ठेच्या इराणी करंडकावर नाव कोरले. शेष भारताच्या यश धुलने ९२ धावांची आक्रमक खेळी करून विदर्भाच्या तोंडचे पाणी पळविले होते. पहिल्या डावात शानदार शतक झळकविणाऱ्या विदर्भाच्या अथर्व तायडेला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले..विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या जामठा स्टेडियमवर रविवारी संपलेल्या पाचदिवसीय सामन्यात विदर्भाने दिलेल्या ३६१ धावांच्या विजयी लक्ष्याला सामोरे जाताना शेष भारताचा दुसरा डाव अवघ्या २६७ धावांमध्ये आटोपला. विदर्भाच्या अचूक माऱ्यापुढे युवा यश धुलचा अपवाद वगळता शेष भारताचा एकही फलंदाज टिकाव धरू शकला नाही..डावखुरा फिरकीपटू हर्ष दुबेने सर्वाधिक चार आणि मध्यमगती गोलंदाज आदित्य ठाकरे व यश ठाकूरने प्रत्येकी दोन गडी बाद करून विदर्भाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कालच्या २ बाद ३० या धावसंख्येवरून शेवटच्या दिवशी मैदानात उतरलेल्या शेष भारत संघाला विजयासाठी ३३१ धावांची, तर यजमान विदर्भाला आठ विकेट्सची आवश्यकता होती..विदर्भाच्या गोलंदाजांनी उपाहारापूर्वीच शेष भारताचा कर्णधार रजत पाटीदार, यष्टीरक्षक ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाडसह चार महत्त्वपूर्ण विकेट्स घेऊन निर्णायक विजयाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले. त्यानंतर मात्र औपचारिकताच शिल्लक राहिली. विदर्भाने उरलेल्या चार फलंदाजांना झटपट माघारी पाठवून थाटात विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले..मध्यमगती गोलंदाज आदित्य ठाकरेने रजत पाटीदारला आपल्याच चेंडूवर झेलबाद करवून शेष भारताला सर्वात मोठा धक्का दिल्यानंतर लगेच दर्शन नळकांडेने ऋतुराजला यष्टीरक्षक अक्षय वाडकरकडे झेल द्यावयास भाग पाडले. त्यानंतर डावखुरा फिरकीपटू हर्ष दुबेने ईशान किशन व सारांश जैनला तंबूत धाडून उपाहाराच्या वेळी शेष भारताची ६ बाद १५६ अशी दयनीय अवस्था केली. उपाहारानंतर यश धुल व मानव सुथारने शतकी भागीदारी (१०४ धावा) करून विदर्भाच्या गोटात काहीसे चिंतेचे वातावरण निर्माण केले होते..मात्र यश ठाकूरने धोकादायक धुलची विकेट काढून विजयाच्या मार्गातील मोठा अडसर दूर केला. अथर्व तायडेने त्याचा सीमारेषेवर सुरेख झेल टिपला. हर्षने शेवटचा फलंदाज गुरनूर ब्रारला बाद करताच विदर्भाच्या खेळाडूंनी विजयी जल्लोष केला. एकाकी किल्ला लढविणाऱ्या धुलने आठ चौकार व एका षटकाराच्या मदतीने ११७ चेंडूंत ९२ धावा काढून विदर्भाचा विजय लांबविला. तर सुथारने नाबाद ५६ धावांची खेळी केली. विदर्भाने यापूर्वी २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये इराणी करंडक पटकावला होता..फडणवीस यांच्याकडून कौतुकमेहनत, जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर विदर्भ क्रिकेट संघाने रणजी करंडकापाठोपाठ यंदाच्या इराणी चषकावरही आपले नाव कोरले आहे. विदर्भाने तिसऱ्यांदा या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आहे. या ऐतिहासिक यशाबद्दल विदर्भ क्रिकेट संघाचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आगामी वाटचालीसाठी शुभेच्छा. भविष्यात भारतीय क्रिकेट संघाला विदर्भ रणजी संघाच्या माध्यमातून उत्तमोत्तम खेळाडू लाभतील असा विश्वास आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या यशाबद्दल विदर्भाच्या संघाचे कौतुक केले आहे..अंतिम धावफलकविदर्भ पहिला डाव : सर्वबाद ३४२ धावा.शेष भारत पहिला डाव : सर्वबाद २१४ धावा.विदर्भ दुसरा डाव : सर्वबाद २३२ धावा.शेष भारत दुसरा डाव : ७३.५ षटकांत सर्वबाद २६७ धावा (ईशान किशन ३५ (६५ चेंडू, ३ चौकार), रजत पाटीदार १० (३२ चेंडू ), यश धूल ९२ (११७ चेंडू, ८ चौकार, १ षटकार), ऋतुराज गायकवाड ७ (१९ चेंडू), सारांश जैन २९ (३६ चेंडू, २ चौकार), मानव सुथार नाबाद ५६ (११३ चेंडू, ४ चौकार, १ षटकार), अंशुल कंबोज ० (१ चेंडू), आकाशदीप ३ (१० चेंडू ), गुरनूर ब्रार ७ (१९ चेंडू, १ षटकार), आदित्य ठाकरे २/२७, दर्शन नळकांडे १/६०, हर्ष दुबे ४/७३, पार्थ रेखडे १/५९, यश ठाकूर २/४७)..IND vs PAK : भारताचा आक्रमक पवित्रा, पाकिस्तानच्या इभ्रतीचे धिंडवडे; सूर्यकुमार यादव अँड टीमची शांतीत क्रांती... ट्रॉफीच घेतली नाही....नव्या मोसमाची सुरुवात इराणी विजेतेपदाने होणे हा आमच्यासाठी निश्चितच आनंदाचा क्षण आहे. सामूहिक प्रयत्नांचा हा विजय होता. संघातील बहुतांश खेळाडू युवा अननुभवी असले तरी विजयासाठी आवश्यक असलेली भूक त्यांच्यात आहे. कदाचित याच कारणांमुळे विजय सुकर झाला. अथर्व तायडेची शतकी खेळी सामन्यात निर्णायक ठरली.- अक्षय वाडकर, विदर्भाचा कर्णधारआमच्या तुलनेत विदर्भ संघाने खरोखरच खूप छान खेळ केला. ते विजयाचे खऱ्या अर्थाने हकदार होते. आम्ही परिस्थिती पाहून फलंदाजी केली असती तर आम्ही लक्ष्याच्या आणखी जवळ गेलो असतो. दुर्दैवाने त्यात कमी पडलो. अथर्व तायडेच्या पहिल्या डावातील शतकी खेळीने सामन्याचे एकूणच चित्र पालटले.- रजत पाटीदार, शेष भारताचा कर्णधार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.