Vidarbha Premier League 2026: विदर्भ प्रीमियर लीगचा थरार १ जूनपासून; नवे नाव, अधिकृत लोगो, शुभंकरचे थाटात अनावरण, यंदा २७ सामने

नागपूर : विदर्भ क्रिकेट संघटनेतर्फे आयोजित दुसरी विदर्भ प्रीमियर लीग (व्हीपीएल) क्रिकेट स्पर्धा १ ते १४ जूनदरम्यान रंगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जामठा येथील व्हीसीएच्या रिक्रिएशन क्लबमध्ये आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात लीगचे नवे नाव, अधिकृत लोगो आणि शुभंकरचे (वाघोबा) थाटात अनावरण करण्यात आले..या लीगच्या निमित्ताने विदर्भातील क्रिकेटच्या प्रवासातील एक नवीन आणि रोमांचक पर्व सुरू होणार असल्याची अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली. गतवर्षीच्या (तीन संघ) तुलनेत यावर्षी व्हीपीएल महिला स्पर्धेत चार संघांचा समावेश राहील. पगारिया समूहाने पुरुषांच्या संघासोबतच (पगारिया स्ट्रायकर्स) व्हीपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने राबवलेल्या पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे महिला संघ विकत घेतला आहे. महिलांच्या स्पर्धेत आता सहा साखळी सामने, दोन नॉकआउट लढती आणि अंतिम सामना होईल. पुरुषांच्या स्पर्धेतील सामन्यांची संख्याही लक्षणीय वाढणार आहे..प्रत्येक संघ लीग टप्प्यात एकदा एकमेकांविरुद्ध खेळेल आणि सुपर लीगमध्ये प्रत्येकी दोन सामने खेळेल. त्यानंतर प्लेऑफमध्ये एलिमिनेटर, क्वालिफायर १, क्वालिफायर २ आणि विजेतेपदासाठी अंतिम सामना होईल. यावर्षी २७ सामने खेळले जाणार आहेत..महिलांचे सामने सिव्हिल लाइन्स येथील व्हीसीए स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे, तर पुरुषांचे सामने व्हीसीएच्या जामठा स्टेडियमवर खेळले जातील. सामन्यांचे सोनी (टेन ५) वर थेट प्रक्षेपण तसेच प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारण होणार आहे..प्रतिभेला व्यासपीठ मिळेल ः प्रशांत वैद्यव्हीपीएलचे चेअरमन व माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू प्रशांत वैद्य म्हणाले, व्हीपीएल सीझन- २ च्यानिमित्ताने या भागात क्रिकेटला अधिक चालना व प्रतिभेला व्यासपीठ मिळेल. व्हीसीएचे सचिव संजय बडकस यांनी सांगितले की, 'गर्जना क्रिकेटची' असे ब्रीद असलेली ही लीग ऊर्जा, मनोरंजन आणि अविस्मरणीय क्षणांनी परिपूर्ण असेल..खेळाडूंनी धैर्य, प्रामाणिकपणा आणि आनंदाने खेळण्याचे तसेच प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून स्पर्धेला यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. व्हीसीएचे सहसचिव गौतम काळे यांनीही विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमात फ्रेंचायझी मालक संजय अग्रवाल, इनू मुजुमदार, सिद्धेश शर्मा, रोहित अग्रवाल, उल्हास पगारिया, राज पगारिया व रमेश जैस्वाल यांनीही मनोगत व्यक्त केले.