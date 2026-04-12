Vidarbha Premier League 2026: विदर्भ प्रीमियर लीगचा थरार १ जूनपासून; नवे नाव, अधिकृत लोगो, शुभंकरचे थाटात अनावरण, यंदा २७ सामने

VPL 2026 Launch Event Held in Nagpur: विदर्भ प्रीमियर लीग 2026 जूनमध्ये रंगणार असून यंदा महिला संघांचा समावेश, वाढलेले सामने आणि नव्या स्वरूपामुळे स्पर्धेला अधिक रंगत येणार आहे.
Vidarbha Premier League 2026

Vidarbha Premier League 2026

नागपूर : विदर्भ क्रिकेट संघटनेतर्फे आयोजित दुसरी विदर्भ प्रीमियर लीग (व्हीपीएल) क्रिकेट स्पर्धा १ ते १४ जूनदरम्यान रंगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जामठा येथील व्हीसीएच्या रिक्रिएशन क्लबमध्ये आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात लीगचे नवे नाव, अधिकृत लोगो आणि शुभंकरचे (वाघोबा) थाटात अनावरण करण्यात आले.

