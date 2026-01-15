Cricket

Vijay Hazare Trophy: विदर्भाच्या पोट्ट्यांची नजर फायनलवर! कर्नाटकविरुद्ध गतवर्षीच्या पराभवाचा वचपा काढण्याची आज संधी

Vidarbha vs Karnataka Semifinal Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या फायनलपासून विदर्भ एक पाऊल दूर आहे. कर्नाटकविरुद्ध आज सेमीफायनलचा सामना होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Vidarbha vs Karnataka VHT 2025-26 Semifinal: विजय हजारे करंडक एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत मंगळवारी उपांत्यपूर्व लढतीत दिल्लीचे आव्हान मोडीत काढल्यानंतर विदर्भाची आता कर्नाटकविरुद्ध आणखी एक परीक्षा होणार आहे.

उभय संघादरम्यान प्रकाशझोतात होणारा हा उपांत्य सामना आज (गुरुवार, १५ जानेवारी) बंगळूर येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स मैदानावर खेळला जाणार आहे. या सामन्याच्या निमित्ताने विदर्भाला गतवर्षी अंतिम लढतीत झालेल्या पराभवाची परतफेड करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ
