Vijay Hazare Trophy: विदर्भाच्या पोट्ट्यांची नजर फायनलवर! कर्नाटकविरुद्ध गतवर्षीच्या पराभवाचा वचपा काढण्याची आज संधी

Vidarbha vs Karnataka VHT 2025-26 Semifinal: विजय हजारे करंडक एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत मंगळवारी उपांत्यपूर्व लढतीत दिल्लीचे आव्हान मोडीत काढल्यानंतर विदर्भाची आता कर्नाटकविरुद्ध आणखी एक परीक्षा होणार आहे. उभय संघादरम्यान प्रकाशझोतात होणारा हा उपांत्य सामना आज (गुरुवार, १५ जानेवारी) बंगळूर येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स मैदानावर खेळला जाणार आहे. या सामन्याच्या निमित्ताने विदर्भाला गतवर्षी अंतिम लढतीत झालेल्या पराभवाची परतफेड करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. .Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ.विदर्भाने उपांत्यपूर्व फेरीत दिल्लीचा ७७ धावांनी, तर कर्नाटकने मुंबईवर ५५ धावांनी विजय मिळवून अंतिम चारमध्ये प्रवेश निश्चित केला होता. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मयंक अग्रवालच्या नेतृत्वात खेळत असलेल्या कर्नाटकने साखळी फेरीत सातपैकी सहा सामने जिंकून एलिट ‘अ’ गटात २४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकाविले होते..कर्नाटक संघात कर्णधार अग्रवालसह देवदत्त पडिक्कल, गतवर्षीपर्यंत विदर्भाकडून खेळलेला करुण नायर व श्रेयस गोपालसारखे दिग्गज खेळाडू असल्यामुळे विदर्भाला विजयासाठी निश्चितच संपूर्ण जोर लावावा लागणार आहे. या स्पर्धेत कर्नाटककडून आतापर्यंत पडिक्कलने चार शतकांसह सर्वाधिक ७२१ धावा, अग्रवालने दोन शतकांसह ४११ व करुणने एका शतकी खेळीसह ३३६ धावा काढल्या आहेत. तर गोलंदाजीत अभिलाष रेड्डीने १४ विकेट्स व गोपालने १२ विकेट्स घेतल्या आहेत..विदर्भाचेही फलंदाज व गोलंदाज फॉर्ममध्ये आहेत. एकीकडे आघाडी फळीतील अमन मोखाडे, ध्रुव शोरे, अथर्व तायडे व यश राठोड सातत्याने धावा काढत असून, गोलंदाजीत नचिकेत भुते, यश ठाकूर, पार्थ रेखडे व कर्णधार हर्ष दुबेसह अन्य खेळाडूंनी प्रभावित केले आहे. आजच्या घडीला दोन्ही संघ कागदावर मजबूत असल्यामुळे सामना निश्चितच चुरशीचा होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी अंतिम सामन्यात कर्नाटकने विदर्भाला ३६ धावांनी पराभूत केले होते. त्या पराभवाची परतफेड करण्याची यावेळी विदर्भाला संधी मिळणार आहे..Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.कुठे आणि कधी पाहाणा सामनाविदर्भ विरुद्ध कर्नाटक संघादरम्यानची (Vidarbha vs Karnataka) ही उपांत्य फेरीतील लढत दिवस-रात्र खेळली जाणार असून, दुपारी दीड वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येऊ शकतो. तसेच जिओहॉटस्टारवरही या सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.