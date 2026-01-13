Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ

VHT 2025-26 Semi-Final Schedule: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ स्पर्धा आता अखेरच्या टप्प्यात असून आता अंतिम ४ संघ निश्चित झाले आहेत. बंगळुरूला झालेल्या उपांत्यपूर्व फेरीतील तिसरा आणि चौथा सामना मंगळवारी (१३ जानेवारी) खेळवण्यात आला होता. या सामन्यांनंतर आता उपांत्य फेरीत (Semifinals) खेळणारे चार संघ निश्चित झाले. तिसरा उपांत्यपूर्व फेरीच्या तिसऱ्या सामन्यात मध्य प्रदेशविरुद्ध पंजाबने (Punjab vs Madhya Pradesh) तब्बल १८३ धावांनी विजय मिळवला, तर चौथ्या सामन्यात विदर्भाने दिल्लीला ७६ धावांनी (Vidarbha vs Delhi) पराभूत केले. त्यामुळे विदर्भ आणि पंजाब यांनी उपांत्य फेरीत धडक मारली..VHT 2025-26: पडिक्कलने कोणालाच न जमलेला विक्रम केला, निवड समितीच्या नाकावर टिच्चून केली दमदार खेळी; मुंबईला फेकले स्पर्धेबाहेर.पंजाबने मध्य प्रदेशला नमवलेपंजाबने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ६ बाद ३४५ धावा केल्या होत्या. पंजाबकडून कर्णधार प्रभसिमरन सिंगने ८६ चेंडूत ८८ धावांची खेळी केली. अनमोलप्रीत सिंगने ६२ चेंडूत ७० धावा केल्या, तर नेहल वढेराने ३८ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. मध्य प्रदेशकडून कर्णधार वेंकटेश अय्यर आणि त्रिपुरेश सिंग यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर मध्य प्रदेशने ३४६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ३१.२ षटकात सर्वबाद १६२ धावाच केल्या. मध्य प्रदेशकडून रजत पाटिदारने सर्वाधिक ३८ धावा केल्या, तर त्रिपुरेश सिंगने ३१ धावा केल्या. शुभम शर्माने २४ धावा केल्या. याशिवाय कोणीही २० धावांचा टप्पाही पार केला नाही. पंजाबकडून सनवीर सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..विदर्भाचा दणदणीत विजयविदर्भाने दिल्लीविरुद्ध प्रथम फलंदाजी केली. प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात विदर्भाने ९ बाद ३०० धावा केल्या. विदर्भाकडून यश राठोडने ७३ चेंडूत ८६ धावांची मोलाची खेळी केली. तसेच अथर्व तायडेने ७२ चेंडूत ६२ धावा केल्या. ध्रुव शोरेनेही ७१ चेंडूत ४९ धावा केल्या. दिल्लीकडून गोलंदाजी करताना कर्णधार इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, प्रिन्स यादव आणि नितीश राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर विदर्भाने दिलेल्या ३०१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीचा संघ ४५.१ षटकात २२४ धावांवर सर्वबाद झाला. दिल्लीकडून अनुज रावतने ९८ चेंडूत सर्वाधिक ६६ धावांची खेळी केली. वैभव कंडपाल (२८), प्रियांश आर्य (२८), हर्ष त्यागी (२७) आणि हृतिक शौकीन (२१) यांनी २० धावांचा टप्पा ओलांडला, पण त्यांच्यातील कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. विदर्भाकडून गोलंदाजी करताना नचिकेत भुतेने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार हर्ष दुबेने ३ विकेट्स घेतल्या..Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.उपांत्य फेरीतील चार संघ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये (Vijay Hazare Trophy) सोमवारी (१२ जानेवारी) उपांत्यपूर्व फेरीतील पहिल्या सामन्यात कर्नाटकने मुंबईला पराभूत केले, तर दुसऱ्या सामन्यात सौराष्ट्राने उत्तर प्रदेशला पराभूत केले. त्यामुळे कर्नाटक आणि सौराष्ट्राने सोमवारीत उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले होते. आता विदर्भ आणि पंजाबनेही उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले आहे..उपांत्य फेरीचे सामनेउपांत्य फेरीचे सामने १५ आणि १६ जानेवारी रोजी खेळले जाणार आहेत. पहिला सामना विदर्भ आणि कर्नाटक या संघांमध्ये १५ जानेवारी रोजी खेळवला जाईल. दुसरा सामना सौराष्ट्र विरुद्ध पंजाब संघात १६ जानेवारीला खेळवला जाईल.दोन्ही सामने बंगळुरुमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स मैदानात खेळवले जाणार आहेत. हे दोन्ही सामने सकाळी ९ वाजता सुरू होतील. या दोन्ही सामन्यांत विजयी होणारे संघ रविवारी (१८ जानेवारी) अंतिम सामन्यात विजेतेपदासाठी आमने-सामने असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.