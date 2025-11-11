Ranji Trophy: गतविजेत्या विदर्भाला आज विजयाची सुवर्णसंधी; रणजी करंडक, अमन मोखाडे व ध्रुव शोरेची शतके, गौरव फारदेचे चार बळी

नागपूर : गतविजेता विदर्भ आणि ओडिशा संघादरम्यान विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर सुरू असलेला रणजी करंडक (एलिट ‘अ’ गट) क्रिकेट स्पर्धेतील साखळी सामना निर्णायक स्थितीत पोहोचला आहे..विदर्भाने विजयासाठी ओडिशापुढे ३४५ धावांचे लक्ष्य ठेवले असून, या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओडिशाने तिसऱ्या दिवसाअखेरीस दुसऱ्या डावात बिनबाद ४४ धावांपर्यंत मजल मारली होती. पाहुण्या संघाला विजयासाठी अजूनही ३०१ धावांची आवश्यकता असून, सर्व दहा फलंदाज शिल्लक आहेत. त्यामुळे उद्या, शेवटच्या दिवसाचा खेळ रोमांचक ठरणार आहे..Ranji Trophy : मोहम्मद शमीने टप्पात कार्यक्रम केला; MS Dhoni चा पठ्ठ्या शतक झळकावून एकटा नडायला गेला, पण....पहिल्या डावात १२६ धावांची आघाडी घेणाऱ्या विदर्भाने तिसऱ्या दिवशी वेगाने धावा काढून संभाव्य विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. विदर्भाच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात थोडी निराशाजनकच झाली. सलामीवीर अथर्व तायडे केवळ १६ धावा काढून बादलच्या गोलंदाजीत माघारी परतला..मात्र त्यानंतर फॉर्ममध्ये असलेल्या शतकवीर अमन मोखाडे व ध्रुव शोरेने दुसऱ्या गड्यासाठी १९९ धावा जोडून संघाची स्थिती मजबूत केली. धृवनंतर अमनचे शतक पूर्ण होताच विदर्भाने २ बाद २१८ धावांवर दुसरा डाव घोषित केला. ध्रुवने आठ चौकारांसह १६१ चेंडूंत १०१ धावा फटकावल्या. तर अमन १०१ धावांवर (१५२ चेंडू, ७ चौकार) नाबाद राहिला..ध्रुव शोरेचा अनोखा पराक्रमविदर्भाकडून व्यावसायिक खेळाडू म्हणून खेळत असलेल्या ध्रुव शोरेने सोमवारी रणजी स्पर्धेत दोन्ही डावांत शतके झळकविण्याचा अनोखा पराक्रम केला. ओडिशाविरुद्धच्या सामन्यात ध्रुवने पहिल्या डावात १४४ धावा केल्यानंतर दुसऱ्या डावातही १०१ धावा ठोकल्या. अशी कामगिरी करणारा ध्रुव हा अमित देशपांडे व फैज फजलनंतर विदर्भाचा तिसरा फलंदाज ठरला आहे. अमितने २०००-०१ च्या मोसमात राजस्थानविरुद्ध सिव्हिल लाइन्स मैदानावर नाबाद १२८ व नाबाद १५६ धावा काढल्या होत्या. तर फैजने २०२२-२३ मध्ये नागपुरातच रेल्वेविरुद्ध ११२ व १०३ धावांची शतकी खेळी केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, शोरेने २०२२-२३ मध्ये दिल्लीकडून खेळताना आसामविरुद्ध गुवाहाटी येथे नाबाद २५२ व नाबाद १५० धावा केल्या होत्या..फिरकीपटूंनी उडविली ओडिशाची दाणादाणत्याअगोदर, कालच्या ६ बाद १२२ वरून पुढे खेळणाऱ्या ओडिशाचा पहिला डाव तासाभराच्या खेळातच १६० धावांवर गडगडला. पाहुण्या संघाचे शेवटचे चार फलंदाज अवघ्या ४२ धावांमध्ये तंबूत परतले. रणजी पदार्पण करणारा विदर्भाचा युवा फिरकीपटू गौरव फारदेने २८ धावांमध्ये सर्वाधिक चार व त्याचा सीनियर पार्टनर पार्थ रेखडेने ३१ धावांमध्ये तीन गडी बाद केले..Ranji Trophy: विदर्भाला पहिल्या डावात आघाडीची संधी; रणजी करंडक, विदर्भाच्या २८६ धावांना ओडिशाचे ६ बाद १२२ असे उत्तर.संक्षिप्त धावफलकविदर्भ पहिला डाव : सर्वबाद २८६ धावा. ओडिशा पहिला डाव : ७३.३ षटकांत सर्वबाद १६० धावा (संबित बरल २९ धावा (४४ चेंडू, ५ चौकार), जमाला मोहपात्रा नाबाद ९ धावा (३७ चेंडू, १ चौकार), गौरव फारदे ४/२८, पार्थ रेखडे ३/३१, aघोषित(अथर्व तायडे १२ धावा (३६ चेंडू, १ चौकार), अमन मोखाडे नाबाद १०१ धावा (१५२ चेंडू, ७ चौकार), (ध्रुव शोरे १०१ धावा (१६१ चेंडू, ८ चौकार), बादल २/८३). ओडिशा दुसरा डाव : १२ षटकांत बिनबाद ४४ धावा (स्वस्तिक समल खेळत आहे २५ धावा (४१ चेंडू, ५ चौकार), गौरव चौधरी खेळत आहे १७ धावा (३१ चेंडू, १ चौकार)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.