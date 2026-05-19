BAN vs PAK 2nd Test: फिफ्टी हो गई, अब ड्रामा शुरू हो जाएगा! मोहम्मद रिझवानचे live मॅचमध्ये लिटन दाससोबत जोरदार भांडण Video

BAN vs PAK 2nd Test Litton Das sledges Mohammad Rizwan after fifty: बांगलादेशने दुसऱ्या कसोटी सामन्यातही विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे, परंतु त्यांच्या मार्गात पाकिस्तानचा मोहम्मद रिझवान उभा राहिला आहे. ४३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चौथ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत पाकिस्तानने ७ बाद ३१६ धावा केल्या आहेत. त्यांना विजयासाठी आणखी १२१ धावा करायच्या आहेत, तर बांगलादेशला तीन विकेट्स हव्या आहेत. मोहम्मद रिझवान मैदानावर उभा राहिला आहे आणि त्याने नाबाद ७५ धावा केल्या आहेत. पण, बांगलादेशच्या खेळाडूंनी त्याच्याविरुद्ध मोर्चेबांधणी केली आहे आणि ते जोरदार स्लेजिंग करताना दिसत आहेत. याचे रुपांतर भांडणात झाले आणि यष्टिरक्षक लिटन दास व रिझवान यांचा वाद सोडवण्यासाठी अम्पायरला यावे लागले..बांगलादेशने पहिल्या डावात लिटन दासच्या १२६ धावांच्या जोरावर २७८ धावांपर्यंत मजल मारली. पाकिस्तानच्या खुर्रन शाहजादने ४ ,तर मोहम्मद अब्बासने तीन विकेट्स घेतले. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानचा पहिला डाव २३२ धावांत गुंडाळला गेला. बाबर आझम ( ६८) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. तैजूल इस्लाम, नाहिद राणा यांनी प्रत्येकी ३, तर तस्किन अहमद व मेहिदी हसन मिराझ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..बांगलादेशने दुसऱ्या डावात ३९० धावा करून पाकिस्तानसमोर ४३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. महमुदूल हसन जॉय ( ५२) व लिटन दास ( ६९) यांच्या अर्धशतकासह मुश्फिकर रहिमने १३७ धावांची खेळी केली. खुर्रम दुसऱ्या डावातही ४ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचे सलामीवीर ढेपाळले. कर्णधार शाह मसूद ( ७१) व बाबर आझम ( ४७) यांनी मधल्या फळीत डाव सावरला होता, परंतु बांगलादेशी गोलंदाजांनी धक्के दिले..सलमान आघा ( ७१) व मोहम्मद रिझवान ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि संघाला तीनशेपार पोहोचवले. आघाला तैजूल इस्लामने माघारी पाठवले आणि पाठोपाठ हसन अली ( ०) बाद झाला. रिझवान हा एकमेव फलंदाज उरला असताना बांगलादेशकडून स्लेजिंग सुरू झाले. बांगलादेशच्या खेळाडूंनी रिझवानला अक्षरशः हैराण केलेले पाहायला मिळाले. रिझवान साईड स्क्रीनवरून अम्पायरकडे तक्रार करत असताना लिटन दासने त्याला डिवचले आणि दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली..लिटन दास - हे काय करतोय?रिझवान - तो बघ, तो बघ तिथे उभा आहेलिटन दास - तिथे काय पाहतोय? इथे फलंदाजी कररिझवान - हे तुझं काम आहे, माझं काम आहे की अम्पायरचं?लिटन दास - अर्धशतक झालं, आता ड्रामा सुरू होईल.यानंतर बांगलादेशच्या सर्वच खेळाडूंनी रिझवानला पिडायला सुरूवात केले...