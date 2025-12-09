Cricket

Hardik Pandya-Mahieka Sharma: हार्दिकची सटकली! माहिकाचा 'त्या' अँगलने Video काढणाऱ्या paparazzi वर संतापला; म्हणाला, ती पायऱ्या उतरत असताना....

Hardik Pandya Expresses Anger After Mahieka Sharma’s Video : हार्दिक पांड्याने अभिनेत्री माहिका शर्मा हिच्या एका व्हिडिओवरून संताप व्यक्त केला आहे. वांद्रे येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये पायऱ्या उतरतानाचा माहिकाचा व्हिडिओ काही पापाराझींनी “अयोग्य अँगलने” शूट केला.
Hardik Pandya angry reaction to paparazzi video of Mahieka Sharma: नताशा स्टँकोव्हिचसोबत लग्न तुटल्यानंतर हार्दिक पांड्या आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात करतोय. अभिनेत्री माहिका शर्मा हिच्यासोबत तो अनेकदा दिसला आणि या दोघांनी सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट करून त्यांच्या नात्याची कबुलीही दिली. माहिकाच्या एका व्हिडीओवरून हार्दिक चांगलाच संतापला आहे. त्याने पापाराझीला फैलावर घेत इंस्टाग्रामवर सणसणीत संदेश पोस्ट केला आहे.

