Hardik Pandya-Mahieka Sharma: हार्दिकची सटकली! माहिकाचा 'त्या' अँगलने Video काढणाऱ्या paparazzi वर संतापला; म्हणाला, ती पायऱ्या उतरत असताना....

Hardik Pandya angry reaction to paparazzi video of Mahieka Sharma: नताशा स्टँकोव्हिचसोबत लग्न तुटल्यानंतर हार्दिक पांड्या आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात करतोय. अभिनेत्री माहिका शर्मा हिच्यासोबत तो अनेकदा दिसला आणि या दोघांनी सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट करून त्यांच्या नात्याची कबुलीही दिली. माहिकाच्या एका व्हिडीओवरून हार्दिक चांगलाच संतापला आहे. त्याने पापाराझीला फैलावर घेत इंस्टाग्रामवर सणसणीत संदेश पोस्ट केला आहे. .Who is Mahieka Sharma?माहिकाने दिल्ली, गुजरात आणि अमेरिकेतून शिक्षण घेतले आहे. तसेच ती ब्लॅक बेल्ट होल्डर असून योग प्रशिक्षकदेखील आहेत. माहिकाने चित्रपट आणि जाहिरातींमध्येही काम केलं आहे. फ्रीलान्सर म्हणून तिने आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. तिने म्युझिक व्हिडिओमध्येही काम केलं. माहिकाने अनेक चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका साकारल्या आहेत. इतकंच नाही तर ऑस्कर विजेते दिग्दर्शक ऑर्लॅंडो वॉन आइन्सिडेल यांच्या 'इनटू द डस्क' या डॉक्युमेंट्रीतही ती दिसली..नेमका तो व्हिडीओ काय आहे?माहिका वांद्रे येथील एका हॉटेलमधून बाहेर पडतानाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय... ती हॉटेलच्या पायऱ्या उतरत असताना पापाराझीने चुकीच्या अँगलने तिचा हा व्हिडीओ काढल्याचा दावा हार्दिकने केला आहे आणि त्यामुळे तो प्रचंड संतापला आहे..INSTAGRAM STORY OF HARDIK PANDYAमी जे आयुष्य निवडले आहे, त्यात सतत मी लोकांच्या नजरेत जगतोय.. त्यांचे लक्ष सतत माझ्यावर आणि माझ्यासोबतच्या व्यक्तिंवर असतो. पण आज जी एक गोष्ट घडली, त्याने सीमा ओलांडली आहे. माहिका वांद्रे येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये पायऱ्या उतरत असताना पापाराझींनी तिला चुकीच्या अँगलने टिपण्याचा निर्णय घेतला. ज्या अँगलमधून कोणत्याही महिलेचे फोटो काढणे योग्य नाही, असे हार्दिकने इंस्टा स्टोरीमध्ये लिहिले आहे. .हे हेडलाईन किंवा कोणी काय क्लिक केले याबद्दल नाही, तर ते मूलभूत आदराबद्दल आहे. महिलांना सन्मान मिळायला हवा. प्रत्येकाला मर्यादा असायला हव्या आहेत. मीडिया बांधव दररोज कठीण परिश्रम करतात आणि मी तुमच्या कामाचा आदर करतो. मी नेहमीच तुम्हाला सहकार्य करतो. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की, कृपया थोडे अधिक जागरूक रहा. प्रत्येक गोष्ट टिपण्याची गरज नाही. प्रत्येक अँगल घेण्याची गरज नाही, अशी विनंती त्याने केली.