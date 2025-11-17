शुभमन गिलचं साराशी लग्न कधी? चाहत्याने थेट वडिलांनाच विचारला प्रश्न, Video तुफान व्हायरल

शुभमन गिलच्या वडिलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात चाहत्याने त्यांना शुभमनच्या लग्नाबद्दल विचारले. चाहत्याने सारा तेंडुलकरबद्दल विचारल्यावर त्यांनी दुर्लक्ष केले. हा व्हिडिओ कोलकातामध्ये झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटीचा असल्याचे मानले जात आहे..भारताचा कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल त्याच्या मैदानातील कामगिरीसोबतच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही बऱ्याचदा चर्चेत येत असतो. तो रिलेशनशीपमध्ये आहे की नाही, बाबतच्या तर चर्चा बऱ्याचदा होत असतात. त्यातच सचिन तेंडुलकरची लेक सारा तेंडुलकर हिच्यासोबतच तर त्याचे नाव नेहमीच जोडले जाते. त्यातच आता एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक चाहता शुभमन गिलच्या वडिलांना त्याच्या लग्नाबद्दल प्रश्न विचारताना दिसत आहे..IND vs SA : शुभमन गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, पण दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही?.सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्याच शुभमन गिलचे वडिल लकविंदर सिंग हे एका स्टेडियममध्ये एका लहान मुलासह बसलेले दिसत आहेत. यावेळी एका चाहत्याने थेट त्यांना विचारले की 'अंकलजी, गिल भाईचं लग्न कधी करताय?' यानंतर लकविंदर यांनी काय उत्तर दिले, याबाबत स्पष्ट आवाज ऐकू येत नाही, पण ते 'त्यालाच माहिती, मला काय माहित.' अशा अर्थाचं उत्तर देताना दिसत आहेत. यानंतर चाहता तेवढ्यावरच थांबला नाही, तर त्याने पुढे विचारले की 'सारा मॅडमशी लग्न करणार का?' त्यानंतर मात्र ते त्या चाहत्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसले..दरम्यान, हा व्हायरल व्हिडिओ असून नेमका कधीचा आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. पण अनेक युझर्सने केलेल्या दाव्यानुसार हा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात नुकतेच कोलकातामध्ये झालेल्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या दिवसाचा असावा.तथापि, काही वर्षांपूर्वी सारा आणि शुभमन रिलेशनशीपमध्ये असल्याची बरीच चर्चा झाली होती. त्या दोघांनी याबाबत कधीही अधिकृतपणे भाष्य मात्र केले नव्हते. पण रिपोर्ट्सनुसार रिलेशनशीपच्या काही दिवसांनी त्यांचा ब्रेकअप झाला होता. पण तेव्हापासून अनेकदा या दोघांचे नाव एकमेकांशी जोडले जाते..शुभमन आता भारताचा कर्णधारशुभमन गिलसाठी २०२५ हे वर्ष अत्यंत खास ठरले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कसोटीतील निवृत्तीनंतर गिलला मे महिन्यात भारताचा कसोटी कर्णधार करण्यात आले. त्यानंतर त्याला ऑक्टोबरमध्ये भारताचा वनडे कर्णधार म्हणूनही जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय तो भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधार आहे. म्हणजेच गिलकडे आता भारताचा तिन्ही प्रकारातील भविष्यातील कर्णधार म्हणून पाहिले जात आहे..Shubman Gill : 'मोहम्मद शमी दर्जेदार गोलंदाज, पण...'; IND vs SA कसोटी मालिकेतून वगळण्यावर कर्णधार गिलचे स्पष्टीकरण.दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटीत दुखापतदरम्यान, कोलकातामध्ये दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान त्याला मानेची दुखापत झाली. त्यामुळे दोन दिवस त्याच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. त्यामुळे आता गुवाहाटीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.