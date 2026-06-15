Video : युझवेंद्र चहलचे २९ चेंडूंत शतक! पीटरसनने दिलेलं चॅलेंज २१ चेंडू राखून पूर्ण केलं, पण त्यात Twist आहे... ; मोडला एबीचा विक्रम

Yuzvendra Chahal scores 29-ball century video: भारतीय संघाचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याने इंग्लंडचा माजी खेळाडू केव्हीन पीटरसन ( Kevin Pietersen )ने दिलेले चॅलेंज पूर्ण केले. फिरकीच्या जाळ्यात भल्याभल्या फलंदाजांना अडकवणाऱ्या चहलने चक्क फलंदाजीत कौशल्य दाखवले. पंजाब किंग्सकडे सलामीला फलंदाजीला पाठवण्याची विनंती करणाऱ्या चहलची आता फ्रँचायझीला दखल घ्यावी लागणार आहे. पीटरसनने भारतीय खेळाडूला ५० चेंडूंत ( 50 Balls to Score 100) शतक झळकावण्याचे आव्हान दिले होते, परंतु पठ्ठ्याने २९ चेंडूंतच ते पूर्ण केले..पण, ५१mph च्या वेगाने चेंडू टाकण्याची सुरूवात झाली आणि ती प्रत्येक चेंडूनंतर १kmph ने वाढत गेली. ४० मीटरवर चौकार होता आणि चहलने पहिलाच चेंडू षटकार खेचला. दुसऱ्या चेंडूवरही पदलालित्य दाखवताना त्याने षटकार खेचला. तिसऱ्या चेंडूवरही त्याचा तोच प्रयत्न होता, परंतु सुदैवाने त्याचा झेल टाकला गेला. त्यानंतर चहलने षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने १४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि सेलिब्रेशन सुरू केले..IND A vs SL A: दुष्काळात तेरावा महिना! विपराज निगमच्या चुकीचा फटका; भारताच्या धावा ICCने कमी केल्या, नेमकं काय घडलं?.१६व्या चेंडूवर तो पुन्हा झेलबाद झाला आणि त्याच्या धावसंख्येतील ५ गुण वजा केले गेले. २०व्या षटकातही झेलबाद झाल्याने त्याची धावसंख्या ५६ अशी झाली. पण, त्यानंतर तो थांबला नाही आणि २५ चेंडूंत तो ९० धावापंर्यंत पोहोचला. २९ व्या चेंडूवर षटकार मारून त्याने शतक पूर्ण केले आणि यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डिव्हिलियर्सने नोंदवलेला विक्रम मोडला..इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये युझवेंद्र चहल पंजाब किंग्सचे प्रतिनिधित्व करतो णि त्याने नुकत्याच पार पडलेल्या पर्वात १२ विके्ट्स घेतल्या होत्या. पंजाब किंग्सने पर्वाची सुरूवात सलग सहा विजयाने झाली, परंतु त्यानंतर त्यांची गाडी घसरली व ते प्ले ऑफमध्येही पोहोचू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.