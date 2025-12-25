Vijay Hazare Trophy: पंजाब संघाकडून महाराष्ट्राचा पराभव; विजय हजारे करंडक, प्रभसिमरन, अभिषेक, नमन, चमकले, ऋतुराज अपयशी

जयपूर : महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाला विजय हजारे एकदिवसीय करंडकातील क गटातील साखळी फेरीच्या लढतीत पंजाब संघाकडून हार पत्करावी लागली. प्रभसिमरन सिंग, अनमोलप्रीत सिंग व नमन धीर यांची अर्धशतकी खेळी व अभिषेक शर्मा याच्या ४८ धावा पंजाब संघाच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले. ऋतुराज गायकवाड एक धावेवरच बाद झाला. हे अपयश महाराष्ट्राला बोचणी देणारे ठरले..पंजाब संघाकडून महाराष्ट्रासमोर ३४८ धावांचे आव्हान विजयासाठी ठेवण्यात आले. पृथ्वी शॉने ४६ धावांची, अर्शिन कुलकर्णीने ३७ धावांची खेळी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ८८ धावांची भागीदारीही रचली, पण दोघांनाही मोठी खेळी करता आली नाही..अभिषेक शर्माच्या गोलंदाजीवर पृथ्वी शॉ बाद झाला. अर्शिन कुलकर्णी धावचीत झाला. त्यानंतर क्रिश भगतने ऋतुराज गायकवाडला एक धावेवरच पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. अंकित बावणेच्या ४५ धावा व रामकृष्ण घोषच्या ७३ धावा या वेळी मदतीला धावून आल्या नाहीत..त्याआधी महाराष्ट्राच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रभसिमरन सिंग व अभिषेक शर्मा या सलामी जोडीने १०१ धावांची भागीदारी केली. विकी ओत्सवालच्या गोलंदाजीवर अभिषेक शर्मा ४८ धावांवर बाद झाला. प्रभसिमरन सिंग याने सात चौकार व एक षटकारासह ६० धावांची खेळी केली..रामकृष्ण घोषच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. त्यानंतर अनमोलप्रीत सिंगने ८५ धावांची आणि नमन धीर याने ९७ धावांची खेळी करीत पंजाब संघाला सहा बाद ३४७ धावा उभारून दिल्या. नमन धीर याने ७८ चेंडूंमध्ये सात चौकार व चार षटकारांची आतषबाजी केली. त्याने दोन झेलही टिपले. नमन धीर याचीच सामनावीर म्हणून निवड करण्यात आली..SMAT 2025: १६ सिक्स, ८ फोर... अभिषेक शर्माचे वादळी शतक, रोहितच्या विक्रमाशी बरोबरी; पंजाबच्या T20 सामन्यात ३०० धावा पार.संक्षिप्त धावफलक : पंजाब - ५० षटकांत सहा बाद ३४७ धावा (प्रभसिमरन सिंग ६०, अभिषेक शर्मा ४८, अनमोलप्रीत सिंग ८५, नमन धीर ९७, रामकृष्ण घोष ३/७३) विजयी वि. महाराष्ट्र - ५० षटकांत ८ बाद २९६ धावा (पृथ्वी शॉ ४६, अर्शिन कुलकर्णी ३७, ऋतुराज गायकवाड १, अंकित बावणे ४५, रामकृष्ण घोष ७३, सुखदीप सिंग बाजवा २/३६)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.