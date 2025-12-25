Vijay Hazare Trophy: पंजाब संघाकडून महाराष्ट्राचा पराभव; विजय हजारे करंडक, प्रभसिमरन, अभिषेक, नमन, चमकले, ऋतुराज अपयशी

Cricket

Punjab Posts Massive Total Against Maharashtra: विजय हजारे एकदिवसीय करंडक स्पर्धेत क गटातील साखळी सामन्यात महाराष्ट्र संघाला पंजाबकडून पराभव पत्करावा लागला. नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंग आणि प्रभसिमरन सिंग यांच्या दमदार खेळीमुळे पंजाबने ३४७ धावांचा डोंगर उभारला.
जयपूर : महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाला विजय हजारे एकदिवसीय करंडकातील क गटातील साखळी फेरीच्या लढतीत पंजाब संघाकडून हार पत्करावी लागली. प्रभसिमरन सिंग, अनमोलप्रीत सिंग व नमन धीर यांची अर्धशतकी खेळी व अभिषेक शर्मा याच्या ४८ धावा पंजाब संघाच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले. ऋतुराज गायकवाड एक धावेवरच बाद झाला. हे अपयश महाराष्ट्राला बोचणी देणारे ठरले.

