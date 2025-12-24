Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्मावर 'लक्ष' ठेवण्यासाठी गौतमने पाठवला 'खास' माणूस; त्याच्यासमोर प्रेक्षकांनी गंभीरचे वाभाडे काढले

RP Singh attends Mumbai vs Sikkim Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्माची क्रेझ काय आहे, हे जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियममध्ये पाहायला मिळाले. रोहित व विराट कोहली हे दोन्ही दिग्गज बऱ्याच वर्षांनी आपापल्या स्थानिक संघाकडून विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळण्यासाठी उतरले आहेत. ३७ वर्षाच्या रोहितला ( Rohit Sharma) २०२७ सालचा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यासाठी त्याने फिटनेसवर भरपूर मेहनतही घेतली आहे. वन डे संघात कायम राहायचे असल्यास राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना देशांतर्गत स्पर्धेत खेळणे गरजेचे असल्याचे BCCI ने स्पष्ट केले. त्यामुळेच भारताचे अनेक स्टार खेळाडू विजय हजारे ट्रॉफीत खेळत आहे..मुंबई विरुद्ध सिक्कीम हा सामना जयपूर येथे सुरू आहे. एरवी हा सामना पाहण्यासाठी शे-दोनशेच प्रेक्षक स्टेडियमवर आले असते. पण, रोहित शर्मा मुंबई संघाचा सदस्य असल्याने जवळपास १० हजार प्रेक्षक स्टेडियमला उपस्थित होते. यावेळी प्रेक्षकांना रोहित.... रोहित... नावाचा गजर केला. रोहितचा खेळ कसा होतो, हे पाण्यासाठी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या टीममधून एक माणूस जयपूरच्या स्टेडियममध्ये उपस्थित दिसला आणि त्याला पाहून प्रेक्षकांनी गौतम गंभीरच्या विरोधात नारेबाजी केली. निवड समिती सदस्य आर पी सिंग हा सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमवर उपस्थित होता..दरम्यान, मुंबईसमोर विजयासाठी २३७ धावांचे माफक लक्ष्य सिक्कीमने ठेवले आहे. तुषार देशपांडेने दुसऱ्याच षटकात धक्का दिल्यानंतर के साई सात्विक व आशिष थापा यांनी चांगला खेळ केला. सात्विक ३४ धावांवर माघारी परतल्यानंतर क्रांती कुमारने तिसऱ्या विकेटसाठी आशिषसोबत चांगली भागीदारी केली होती. पण, शार्दूल ठाकूरने दोन्ही सेट फलंदाजांना बाद केले. क्रांती ३४ धावांवर बाद झाला, तर आशिषने ८७ चेंडूंत ८ चौकारांसह ७९ धावा केल्या..Video : रोहित शर्माला पाहण्यासाठी जयपूरमध्ये झुंबड! गौतम गंभीर, पाहतोस ना? ते रोहित भाई को बॉलिंग दो... प्रेक्षकांची जोरदार घोषणाबाजी.रॉबिन लिंबूने ४१ चेंडूंत ३१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ७ बाद २३६ धावांपर्यंत पोहोचवले. मुंबईचा कर्णधार शार्दूलने २, तर तुषार, तनुष कोटियन, शाम्स मुलानी व पदार्पणवीर मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.