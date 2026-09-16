Team India Update: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई स्पर्धेसाठी DC चा ऑल राऊंडर; IND vs WI मालिकेत हार्दिक पांड्याचे खेळणे अवघड

Vipraj Nigam to replace Varun Chakravarthy in Asian Games 2026: अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखाली टीम इंडियाच्या निवड समितीची बैठक पार पडणार आहे आणि ही आगरकरची शेवटची बैठक असण्याची दाट शक्यता आहे. BCCI त्याचा करार वाढवण्याच्या मानसिकतेत नाही आणि त्यामुळे जाता जाता आगरकर काही कठोर निर्णय घेऊ शकेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी वरुण चक्रवर्तीला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आणि त्याच्या जागी कोणाला संधी द्यायची याचाही निर्णय, या बैठकीत होणार आहे. वरुणच्या जागी दिल्ली कॅपिटल्सचा ऑलराऊंडर विप्रज निगम याचा विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. .वरुण चक्रवर्तीने IND vs AFG मालिकेतून मालिकेतून माघार घेतली. पहिल्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती आणि तो दुसऱ्या व तिसऱ्या सामन्यात खेळू शकलेला नाही. आता त्याने आशियाई स्पर्धेतूनही माघार घेतली आहे. त्याच्या जागी विप्रज निगमची निवड होण्याची शक्यता आहे. विप्रज व कुलदीप यादव हे दोन खेळाडू आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघात निवडीसाठी स्टँडबाय होते. त्यातल्या विप्रजची निवड होणार हे स्पष्ट आहे, कारण कुलदीपची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत निवड होणार असल्याची माहिती आहे..Asian Games 2026: माशी शिंकली! भारतीय संघाला मोठा धक्का, प्रमुख खेळाडूची माघार; IND vs AFG सामन्यात ४ षटकं फेकली अन्... .रिषभ पंतेचे वन डे संघात याच मालिकेत पुनरागमन करणार असल्याची चर्चा होती. पण, त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. निवड समिती ध्रुव जुरेलचा बॅक अप यष्टीरक्षक म्हणून विचार करेल. रिषभने ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारताकडून शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. त्याने ३१ वन डे सामन्यांत ८७१ धावा करताना १ शतक व ५ अर्धशतकं झळकावली आहेत..हार्दिक पांड्याला संधी नाही...हार्दिक पांड्याच्या फिटनेसकडे सर्वांचे लक्ष लागले असले तरी तो अजून वन डे क्रिकेटसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्याचे दिसत नाहीए. त्याने २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर वन डे क्रिकेट खेळलेले नाही आणि आयपीएल २०२६ नंतर तो क्रिकेटपासून दूरच आहे. तो एका सामन्यात ६ षटकं फेकण्यासाठी तंदुरुस्त झालेला नाही. त्यामुळेच अजित आगरकर त्याच्या शेवटच्या बैठकीत काही कठोर निर्णय घेऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.