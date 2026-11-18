Zimbabwe win Test series against Afghanistan 1-0 : आतापर्यंत इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड-श्रीलंका यांच्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेले रोमहर्षक कसोटी सामने सर्वांनी पाहिले असेल आणि मंगळवारी यात आणखी एका थरारक लढतीची भर पडली. अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांच्यातला सामना क्रिकेट इतिहासातील सर्वाधिक नाट्यमय सामन्यांमध्ये नोंदवला गेला. अफगाणिस्तानला पराभव टाळण्यासाठी केवळ तीन चेंडू खेळून काढायचे होते, परंतु ग्रॅमी क्रेमरच्या चेंडूने जियूर रहमानच्या बॅटचे हलके चुंबन घेतले अन् स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या बेन्नेटने जमिनीवर पडणारा चेंडू टिपला अन् एकच थरार... जल्लोष पाहायला मिळाला.. झिम्बाब्वेने ५७ धावांनी कसोटी जिंकून मालिका १-० अशी जिंकली..दुसऱ्या कसोटीत झिम्बाब्वेने विजयासाठी ठेवलेल्या ४१८ धावांचा पाठलाग करताना ब्रॅड इव्हान्स व ब्लेसिंग मुझारबानी यांनी अफगाणिस्तानचा निम्मा संघ १०६ धावांत तंबूत पाठवला होता. कर्णधार रहमत शाह ( ३०) व हशमतुल्लाह शाहिदी ( ३५) यांनी डाव सावरला. त्यानंतर अस्फर जझाईच्या ८७ धावांनी अफगाणिस्तानच्या आशा उंचावल्या. विजय नाही, तर किमान ही मॅच ड्रॉ राखू असा विश्वास त्यांना वाटू लागला...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL Retaintion: स्टार्क, दीपक चाहर, ट्रॅव्हिस हेड बाहेर... १० संघांनी कोणत्या खेळाडूंना केलं रिलीज अन् रिटेन, पाहा संपूर्ण लिस्ट.नासीन खान मरुफखिलने तळाच्या फलंदाजांना सोबत घेऊन पाचवा दिवस खेळून काढला. त्याने २४२ चेंडूंत १० चौकारांसह नाबाद १०१ धावा केल्या, परंतु शेवटच्या षटकात रहमानला स्ट्राईक देण्याची चूक त्याच्याकडून झाली. तरीही रहमानने यापूर्वी ११ चेंडू खेळून काढली होती आणि तो शेवटचे षटक विकेट राखून खेळेल असे वाटलेले. पण, तीन चेंडू शिल्लक असताना क्रेमरने टाकलेल्या चेंडूने वळण घेतले अन् रहमानच्या बॅटची कड घेत तो स्लिपच्या दिशेने गेला. बेन्नेटने सुरेख झेल टिपला अन् झिम्बाब्वेने रोमहर्षक विजय मिळवला. .त्याआधी झिम्बाब्वेने पहिल्या डावात ब्रेंडन टेलरचे ( ११९) शतक अन् इनोसेंक काइया ( ९६) व बेन कुरन ( ४४) यांच्या खेळीच्या जोरावर ३३९ धावा उभ्या केल्या. प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानचा पहिला डाव २१७ धावांवर गडगडला. व्हिन्सेट मसेकेसाने ४, ब्लेसिंग मुझारबानीने ३, तर ग्रॅमी क्रेमरने दोन विकेट्स घेतल्या. झिम्बाब्वेने दुसरा डाव ९ बाद २९५ धावांवर घोषित करून ४१८ धावांचे लक्ष्य दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.