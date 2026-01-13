Viral Video : भारत असुरक्षित म्हणतात अन् बांगलादेशात 'बाऊंड्री'वरून हाणामारी; क्रिकेट सामन्यात तुफान राडा, महिलांनाही धक्काबुक्की

Bangladesh cricket tournament cancelled after clash: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) आमच्या खेळाडूंसाठी भारतात धोका असल्याचा दावा केला. भारतात खेळणे, बांगलादेशी खेळाडूंसाठी धोक्याचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे आणि म्हणून त्यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याचा हट्ट धरला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) त्यांनी दोन इ मेल पाठवून बांगलादेशचे सामने हलवण्याची मागणी केली. पण, आयसीसीने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. भारत असुरक्षित असल्याची बोंब ठोकणाऱ्या बांगलादेशात सध्या काय सुरूय हे संपूर्ण जग पाहतंय..बांगलादेशात हिंदूंवर रोज अत्याचार होत आहेत. त्यांची हत्त्या केली जात आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्याविरोधात भारतात असंतोषाची वाट आहे. त्याच कारणाने कोलकाता नाइट रायडर्सने बांगलादेशी गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याची संघातून हकालपट्टी केली आणि याचा BCB व बांगलादेश सरकारला राग आला आहे. त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा करताना बांगलादेशी खेळाडूंना भारतात वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पाठवणार नसल्याची भूमिका घेतली..IPL 2026 Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुण्याचा हट्ट सोडला, नवी मुंबईसह या शहराची केली निवड; विराट कोहलीचे फॅन्स खुश.भारतात असुरक्षिततेची बोंब मारणाऱ्या बांगलादेशात क्रिकेट सामन्यात तुफान हाणामारी झालेली पाहायला मिळाली. येथील बांगलादेश सेलिब्रेटी क्रिकेट लीगच्या मैत्रीपूर्ण लढतीत चौकारावरून ३० वर्षीय महिला व पुरुष सेलिब्रेटींमध्ये भांडण झाले आणि त्याचे रुपांतर राड्यात झाले. या राड्यात सहा जणं जखमी झाल्याचा दावा केला जातोय. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ बांगलादेशातील असल्याचा दावा अनेकांनी केली आहे. पण, त्या पलिकडे अधिक माहिती कुठेच सापडत नाहीए..ICC चा नकार अन् नवा पर्याय...T20 World Cup स्पर्धा सुरू होण्यास केवळ तीन आठवडेच शिल्लक आहेत आणि बांगलादेशचा संघ नेमका कुठे खेळेल, याचा निर्णय झालेला नाही. भारत - बांगलादेश यांच्यातल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमिवर बांगलादेशला श्रीलंकेत खेळायचे आहे. क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार बांगलादेशची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता नाहीच आहे. त्यांना भारतातच खेळावे लागेल..आयसीसी आणि बीसीसीआय यांनी बांगलादेशच्या सामन्यांसाठी तामीळ नाडू ( TNCA ) आणि केरळ क्रिकेट संघटनांशी ( KCA ) चर्चा सुरू केली आहे. बांगलादेशचे सामने मुंबई व कोलकाता येथे होणार आहेत, परंतु ते आता चेन्नई आणि थिरुअनंतपूरम येथे खेळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. TNCA आणि KCA यांनीही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सामन्यांच्या आयोजन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. चेपॉकवर आधीच वर्ल्ड कपचे काही सामने होणार आहेत. इथे होणाऱ्या सात सामन्यांमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्या संभाव्या सुपर ८ मधील लढतीचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.