Viral Video : भारत असुरक्षित म्हणतात अन् बांगलादेशात 'बाऊंड्री'वरून हाणामारी; क्रिकेट सामन्यात तुफान राडा, महिलांनाही धक्काबुक्की

Bangladesh Celebrity Cricket League viral fight video: सोशल मीडियावर सध्या बांगलादेशमधील एका क्रिकेट सामन्याचा व्हिडिओ प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. ‘सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेतील एक सामना अक्षरशः राड्यात बदलला.
Bangladesh cricket tournament cancelled after clash: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) आमच्या खेळाडूंसाठी भारतात धोका असल्याचा दावा केला. भारतात खेळणे, बांगलादेशी खेळाडूंसाठी धोक्याचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे आणि म्हणून त्यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याचा हट्ट धरला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) त्यांनी दोन इ मेल पाठवून बांगलादेशचे सामने हलवण्याची मागणी केली. पण, आयसीसीने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. भारत असुरक्षित असल्याची बोंब ठोकणाऱ्या बांगलादेशात सध्या काय सुरूय हे संपूर्ण जग पाहतंय.

