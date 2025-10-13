Cricket

सटासट...! IND vs WI सामन्यात तरुणीने शेजारी बसलेल्या तरुणाच्या कानाखाली जाळ काढला, Video Viral

Girl Slaps Boy During IND vs WI 2nd Test: भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दिल्लीत सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका मुलीने तिच्या शेजारी असलेल्या मुलाला कानाखाली मारल्या दिसले. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Girl Slaps Boy During IND vs WI 2nd Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी दिल्लीमध्ये सुरू आहे.

  • या सामन्याच्या चौथ्या दिवशी सामना सुरू असतानाच प्रेक्षकांमध्ये एक तरुणीने शेजारी बसलेल्या तरुणाच्या कानाखाली मारताना दिसली.

  • ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Cricket
delhi
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
Cricket Viral Video
Cricket Fans
West Indies Cricket Team
cricket news today
IND vs WI Test Series

