Hardik Pandya Murali Kartik argument before match viral video

Viral Video : हार्दिक पांड्याचा मॅटर झाला! भारताचा ऑल राऊंडर सामन्यापूर्वी संतापला, बोट दाखवत माजी खेळाडूसोबत सर्वांसमोर भांडला

Hardik Pandya angry at Murali Kartik viral video: IND vs NZ दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी मोठा वाद समोर आला असून भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या आणि माजी क्रिकेटपटू मुरली कार्तिक यांच्यातील शाब्दिक चकमक सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. रायपूरमध्ये सामना सुरू होण्याआधी हा प्रकार घडला.
Hardik Pandya Murali Kartik argument before IND vs NZ 2nd ODI match : भारत-न्यूझीलंड यांच्यात दुसरा ट्वेंटी-२० सामना सुरू होण्यापूर्वी हार्दिक पांड्याचा 'मॅटर' झाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या Video मध्ये हार्दिक सरावासाठी ग्राऊंडवर येताच माजी खेळाडू मुरली कार्तिकसोबत भांडल्याचा दावा केला जात आहे.

