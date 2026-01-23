Cricket
Viral Video : हार्दिक पांड्याचा मॅटर झाला! भारताचा ऑल राऊंडर सामन्यापूर्वी संतापला, बोट दाखवत माजी खेळाडूसोबत सर्वांसमोर भांडला
Hardik Pandya angry at Murali Kartik viral video: IND vs NZ दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी मोठा वाद समोर आला असून भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या आणि माजी क्रिकेटपटू मुरली कार्तिक यांच्यातील शाब्दिक चकमक सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. रायपूरमध्ये सामना सुरू होण्याआधी हा प्रकार घडला.
