ZIM vs SL : एकाच्या हातून सुटला, दुसऱ्याने योग्यवेळी टिपला! असा कॅच तुम्ही नसेल पाहिला, Viral Video

झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १७५ धावा केल्या.ब्रायन बेनेट्टने ५७ चेंडूत ८१ धावांची तडाखेबाज खेळी केली, ज्यात १२ चौकारांचा समावेश होता.१७व्या षटकात दसन शनाकाचा अविश्वसनीय 'टॅग टीम कॅच' मुनयोंगाने टिपला..Munyonga completes stunning rebound catch to dismiss Shanaka : झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अविश्वसनीय झेल पाहायला मिळाला. श्रीलंकेने ४ विकेट्स व ५ चेंडू राखून सामना जिंकला असता तरी झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंनी घेतलेल्या कॅचची क्रिकेट वर्तुळात चर्चा आहे. १७ व्या षटकात श्रीलंकेच्या दासून शनाकाने चेंडूवर जोरदार प्रहार केला अन् तो डीप मिडविकेटच्या दिशेने उत्तुंग उडाला... त्यानंतर जे घडलं त्यावर कुणालाच विश्वास बसेना....झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १७५ धावा कुटल्या. सलामीवीर ब्रायन बेनेट्ट हा मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने ५७ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने ८१ धावांची खेळी केली. एकही षटकार न मारता ट्वेंटी-२०तील या सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा ठरल्या. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेच्या फॅफ ड्यू प्लेसिसने २०१५ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध नाबाद ७९ धावांची खेळी ही एकही षटकाराशिवाय साकारली होती. बाबर आझमनेही २०२२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध अशाच नाबाद ७९ धावा केल्या होत्या. .बेनेट्टशिवाय झिम्बाबेच्या अन्य फलंदाजांना अपेक्षित योगदान देता आले नाही. कर्णधार सिकंदर रझाने २८ धावांची खेळी केली. श्रीलंकेच्या दुष्मंथा चमीराने ३ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला पथूम निसंका व कुसल मेंडिस यांनी दमदार सुरूवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १०.१ षटकांत ९६ धावा जोडल्या. निसंका ३२ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ५५ धावांची खेळी केली. .Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर.त्यानंतर कुसल ३८ धावा करून माघारी परतला आणि पुढे कुसल परेरा ( ४), नुवानिंदू फर्नांडो ( ७) व कर्णधार चरिथ असलंका ( १) यांच्या पटापट विकेट्स पडल्या. १ बाद ९६ वरून श्रीलंकेची अवस्था ४ बाद १०६ अशी झाली. तेव्हा कमिंदू मेंडिस मैदानावर उभा राहिला. त्याच्यासोबतीला शनाका उभा राहिल असे वाटले होते, परंतु एका अविश्वनीय झेलने त्याला माघारी जाण्यास भाग पाडले. .१७व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शनाकाने ब्रॅड इव्हान्सच्या चेंडूवर जोरदार प्रहार केला. डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू उत्तुंग उडाला आणि झेल घेण्यासाठी झिम्बाब्वेचा खेळाडू पळाला आणि त्याने डाईव्हही मारलीही पण चेंडू निसटला. तेवढ्यात दुसऱ्या बाजूने मुनयोंगा पळत आला आणि त्याने चपळता दाखवली अन् जमिनीवर पडणारा चेंडू लवचिकतेने टिपला. झिम्बाब्वेने ही मॅच गमावली असली तरी या कॅचने मनं जिंकली.