Viral Video: जीव गेला असता ना भाऊ...! वेस्ट इंडिज गोलंदाजाचा खतरनाक बाऊन्सर, फलंदाज कोसळला; पुढे अनपेक्षित घडलं...

dangerous pitch match abandoned West Indies Championship: वेस्ट इंडिजचे जलदगती गोलंदाज खतरनाक बाऊन्सरसाठी पूर्वी ओळखले जायचे आणि त्यामुळे त्यांचा सामना करताना फलंदाजांच्या मनात एक कायम भीती असायची, ती म्हणजे हा चेंडू माझ्या डोक्यावर आदळला तर? पण, आता ती भीती निघून गेली आहे आणि विंडीज गोलंदाजांनी ती रया गमावली आहे. मात्र, आज एका सामन्यात वेस्ट इंडिजचा गोलंदाज जयडेन सील्सच्या (Jayden Seales) अनपेक्षित बाऊन्सरमुळे फलंदाज कोसळला. फलंदाजाचं आता काही खरं नाही, असंच क्षणासाठी वाटलं होतं. पण, पुढे जे घडले, ते त्याहून अनपेक्षित होतं..वेस्ट इंडिज चॅम्पियनशिप २०२६ या देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना घडली आहे. त्रिनिदाद अँड टोबॅगो आणि लीवर्ड आयलंड्स यांच्यातील सामन्यात एका वेगवान बाउन्सरने फलंदाजाला थेट जमिनीवर लोळवले. खेळपट्टीच्या असुरक्षिततेमुळे अखेर हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.. त्रिनिदाद अँड टोबॅगोचा वेगवान गोलंदाज जयडेन सील्सने टाकलेला एक बाउन्सर खेळपट्टीवरून अनपेक्षितपणे उसळला. फलंदाज जेरेमिया लुईस (Jeremiah Louis) याला चेंडूचा अंदाज येण्यापूर्वीच तो थेट त्याच्या हेल्मेटवर जाऊन आदळला. चेंडूचा वेग आणि उसळी इतकी भयानक होती की लुईस तात्काळ मैदानावर कोसळला. सुदैवाने त्याला गंभीर दुखापत झाली नाही, पण या प्रकारामुळे तो इतका संतापला की त्याने आपले हेल्मेट रागाने लाथेने उडवून दिले. .या घटनेनंतर पंच आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी खेळपट्टीची पाहणी केली. खेळपट्टीवरून चेंडू कोठून आणि किती उसळेल याचा कोणताही अंदाज येत नव्हता, असे पाहणीत दिसून आले. अशा परिस्थितीत फलंदाजांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे लक्षात आल्यावर सामना थांबवण्यात आला. लुईला डोक्याला झालेल्या दुखापतीच्या तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले असून, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..सामना रद्द होण्यापूर्वी त्रिनिदादच्या जयडेनने आपल्या धारदार गोलंदाजीने लीवर्ड आयलंड्सचे कंबरडे मोडले होते. त्याने एकट्याने ७ बळी घेतले होते. Leeward Islands ची अवस्था ७ बाद १४० अशी झाली होती. क्रिकेट वेस्ट इंडिजने (CWI) देखील सामन्यानंतर एक निवेदन जारी केले आणि त्यात लिहिले की, "क्रिकेट वेस्ट इंडिजने (CWI) जाहीर केले आहे की, २०२६ वेस्ट इंडिज चॅम्पियनशिपमधील लीवर्ड आयलंड्स विरुद्ध त्रिनिदाद आणि टोबॅगो यांच्यातील द्विपक्षीय मालिकेतील दुसरा सामना सर व्हिव्ह रिचर्ड्स स्टेडियमवरील खेळपट्टीच्या धोकादायक परिस्थितीमुळे अनिर्णित घोषित करून रद्द करण्यात आला आहे.".