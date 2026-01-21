Viral Video : माझ्या मुलीला वाचव ! सुरक्षा भेदून तिने रोहित शर्माचा हात खेचला, एकच गोंधळ उडाला; पोलिसांची पळापळ अन्...

Rohit Sharma shocked after fan intrusion: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत पराभव पत्करावा लागला. इंदूरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धचा तिसरा वन डे सामना नुकताच पार पडला. या सामन्यादरम्यान भारतीय संघाचे खेळाडू हॉटेलमध्ये प्रवेश करत असताना एका महिलेने भारताचा फलंदाज रोहित शर्माचा ( Rohit Sharma) हात धरला आणि त्याला खेचण्याचा प्रयत्न केला. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या या क्लिपमध्ये एक महिला सुरक्षा भेदून रोहितच्या जवळ जाताना दिसत आहे, या घटनेने तो हैराण झालेला दिसला. पोलिस कर्मचारी लगेच तिथे धावले आणि त्यांनी त्या महिलेला बाजूला केले..त्या महिलेने एवढे धाडस का केले? हे नंतर तिने उघड केले. तिला तिच्या मुलीच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत हवी होती आणि भारताच्या माजी कर्णधाराचे लक्ष वेधण्यासाठीचा तिचा हा प्रयत्न होता. तिची मुलगी गंभीर आजाराशी संघर्ष करत असल्याचा दावा या महिलेने केला आहे आणि तिला ९ कोटी रुपये खर्चाचे इंजेक्शन हवे आहे..वर्ल्ड कपपूर्वीची 'कसोटी'! टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी? पहिला ट्वेंटी-२० सामना आज.त्या महिलेने सांगितले की, "माझे नाव सरिता शर्मा आहे. माझी मुलगी अनिका गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे आणि तिला वाचवण्यासाठी आम्हाला ९ कोटी रुपये किमतीचे इंजेक्शन हवे आहे. ते अमेरिकेतून आयात करावे लागेल. आम्ही निधी उभारण्यासाठी छोटे छोटे कॅम्प आयोजित करत आहोत आणि आतापर्यंत आम्ही ४.१ कोटी रुपये जमा केले आहेत. पण, आमच्या हातात आता फार कमी वेळ उरला आहे."." भारत-न्यूझीलंड यांच्यात इंदूर येथे झालेल्या सामन्यादरम्यान काही मदत मिळावी या आशेने आम्ही क्रिकेटपटूंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. सामन्यादरम्यान आम्ही एक देणगी शिबिरही आयोजित केले, पण ते पुरेसे नव्हते. मी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत होते, कारण ते मुलांना मदत करत आहेत. माझ्या मुलाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात, मी रोहित शर्मा राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये गेले. भावनांनी मला वेडे केले आणि मी त्याचा हात धरला," असे ती पुढे म्हणाली..महिलेने तिच्या कृत्याबद्दल माफी मागितली. "मी विराट सर आणि रोहित सरांना आवाहन करू इच्छिते. मी तिथे कोणतिही सेल्फी काढण्यासाठी आले नव्हते; मला फक्त माझ्या मुलाचा जीव वाचवायचा आहे. मी माझ्या कृत्याबद्दल अधिकाऱ्यांची माफी मागू इच्छिते. विराट आणि रोहितला विनंती करते की जर त्यांच्यापर्यंत माझा संदेश पोहोचला, तर कृपया मला मदत करा," असे तिने शेवटी म्हटले..अजित आगरकरचे धक्कातंत्र! Virat Kohli, रोहित शर्मा यांना बसणार मोठा फटका, BCCI कडे पाठवलाय प्रस्ताव, आता... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.