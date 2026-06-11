World Cup 2027: 39 वर्षांचा विराट, 40 वर्षांचा रोहित; तरीही 2027 विश्वचषक खेळणार? अश्विनच्या वक्तव्याने रंगली चर्चा

Can Virat Kohli and Rohit Sharma Stay Fit Till 2027?: भारताचे दोन सुपरस्टार खेळाडू विराट कोहली(virat kohli) आणि रोहित शर्मा(Rohit sharma) यांनी आपल्या खेळीने भारतीय चाहत्यांच्या मनावर राज्य केलं आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाबाबत अनेक माजी खेळाडू विराट आणि रोहित खेळतील का यावर आपलं मत व्यक्त करत असतात. आता भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन यानेही याबाबत आपलं मत मांडलं आहे..अश्विनच्या मते, विराट आणि रोहित यांना केवळ वयाच्या आधारावर संघाबाहेर ठेवणं योग्य ठरणार नाही. भलेही त्यांचं वय वाढलं असलं तरी त्यांनी आपला फिटनेस आणि फॉर्म कायम राखला आहे. २०२७ चा विश्वचषक सुरू होईपर्यंत विराट कोहली ३९ वर्षांचा तर रोहित शर्मा ४० वर्षांचा होईल. मात्र, त्यांच्या खेळावर आणि फिटनेसवर वयाचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही..IND vs AFG: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूची BCCI ने केली घोषणा! ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूला मिळाली वनडे संघात जागा.जर हे दोघेही तंदुरुस्त राहिले आणि सातत्याने चांगली कामगिरी करत राहिले, तर त्यांना विश्वचषकासाठी भारतीय संघात स्थान मिळवण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. यापूर्वीही विराट कोहलीबद्दल बोलताना अश्विनने त्याला आता कोणालाही काही सिद्ध करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. अनेक वर्षे भारतासाठी सामने जिंकून देत त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आहे, असं अश्विनचं मत होतं. तसेच रोहित शर्माही मोठ्या स्पर्धांमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे, असंही तो म्हणाला..सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे संघाबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. अशा वेळी विराट आणि रोहित यांच्या खेळण्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, अश्विनने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, निवड करताना खेळाडूचं वय नव्हे, तर त्याची फिटनेस, कामगिरी आणि संघासाठीचं योगदान महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही २०२७ च्या वनडे विश्वचषकात भारताकडून खेळण्याची शक्यता कायम असल्याचं त्याने म्हटलं आहे..पुढे बोलताना अश्विन म्हणाला, "माझ्या अनुभवानुसार, जर व्यवस्थापनाला दक्षिण आफ्रिकेतील ५० षटकांच्या विश्वचषकात त्या दोघांची गरज वाटत असेल, तर त्यांना मैदानावर ठेवून त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेणं नक्कीच शक्य आहे," असं अश्विनने ESPNcricinfo ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं..पुढे बोलताना त्याने फिटनेस आणि पुनर्वसनाचाही मुद्दा उपस्थित केला. योग्य पुनर्वसन कार्यक्रम आखला गेला आणि खेळाडूंनी त्याला योग्य प्रतिसाद दिला, तर ते नक्कीच यशस्वी होऊ शकतात, असं अश्विनचं मत आहे. आपण वैद्यकीय तज्ज्ञ नसल्याचं सांगतानाच, योग्य नियोजन असेल तर खेळाडूंना अपेक्षित पातळी गाठणं शक्य होईल, असंही भारताच्या माजी फिरकीपटूचं म्हणणं आहे..IND vs AFG, ODI : रोहित शर्मा अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? त्या Viral Video मुळे मिळालं स्पष्ट उत्तर.दरम्यान, येत्या १३ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचाही समावेश करण्यात आला आहे.भारताचा संघ (अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका): शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर दुबे आणि गुरनूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.