World Cup 2027: विराटला सांभाळण्यासाठी गंभीरने RCB चा फॉर्म्युला वापरावा? माजी सहकाऱ्याचा मोठा सल्ला म्हणाला...

Dinesh Karthik's Big Advice for Gautam Gambhir: आगामी आयसीसी(icc) पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक हा संयुक्तपणे दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेतील ५४ सामन्यांपैकी ४१ सामने दक्षिण आफ्रिकेत खेळवले जाणार आहेत. पण विश्वचषक म्हटले की भारतीय संघात सर्वाधिक चर्चा होते ती विराट कोहली(virat kohli) आणि रोहित शर्मा यांसारख्या खेळाडूंची. मात्र, २०२७ च्या विश्वचषकात विराट कोहली असणार की नाही, याबाबत बीसीसीआय(bcci) किंवा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(gautam gambhir) यांनी अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अशातच आता विराट कोहलीला कशाप्रकारे हाताळावे, याबाबत एक मोठा सल्ला समोर आला आहे..गौतम गंभीरने RCB चा फॉर्म्युला वापरावा, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापनाने विराट कोहलीबाबत अजून स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे २०२७ च्या विश्वचषकासाठी त्याची निवड कशाच्या आधारावर होणार, त्याचा फॉर्म, फिटनेस की इतर काही, याबाबत अद्याप निश्चित माहिती नाही. त्यामुळे कोहली विश्वचषक खेळणार की नाही, याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत..Team India Coach: भारतीय संघात नव्या कोचची एन्ट्री! कोण आहेत गौतम गंभीरच्या टीममध्ये सामील झालेले नवीन सदस्य?.आयपीएल २०२६ दरम्यान विराट कोहलीनेही यावर आपले मत मांडले होते. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना तो म्हणाला, "मला अशा ठिकाणी राहायचे नाही, जिथे मला स्वतःला पुन्हा पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. मी माझ्या तयारीशी प्रामाणिक असतो, त्यामुळे माझी किंमत सिद्ध करण्याची वेळ येऊ नये.".दरम्यान, भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विननेही बीसीसीआयला विराटबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. त्याच्या मते, विराट २०२७ च्या विश्वचषकाच्या योजनांचा भाग असेल, तर त्याला ते स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. त्यामुळे खेळाडू आणि चाहत्यांमधील संभ्रम संपेल..टीम इंडियाने RCB कडून शिकावे?याच पार्श्वभूमीवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा मार्गदर्शक आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिक याच विधान सध्या चर्चेत आले आहे. कार्तिक म्हणाला, "विराटला फक्त आदर द्या, त्याला त्याच्या पद्धतीने खेळू द्या आणि त्याच्या कोणत्याच गोष्टीत हस्तक्षेप करू नका. तो स्वतःच संघासाठी जादू करून दाखवेल..पुढे बोलताना त्याने विराटची तुलना मायकल जॉर्डन, नोव्हाक जोकोविच आणि रॉजर फेडरर यांच्यासारख्या महान खेळाडूंशी केली. "अशा खेळाडूंना फक्त योग्य वातावरण आणि विश्वास हवा असतो. त्यानंतर ते स्वतःच सर्वोत्तम कामगिरी करतात," असे दिनेश कार्तिक म्हणाला..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये काही काळ त्याच्या बॅटमधून धावा निघाल्या नसल्या, तरी त्याने आयपीएलमध्ये सातत्य कायम ठेवले. २०२६ मध्ये तो सलग चार हंगाम ६०० हून अधिक धावा करणारा आयपीएल इतिहासातील पहिला फलंदाज ठरला. तसेच २०२५ आणि २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला सलग दोन विजेतेपदे मिळवून देण्यातही त्याने मोठी भूमिका बजावली. त्यामुळे वयाच्या ३७व्या वर्षीही विराटमध्ये सामना जिंकून देण्याची क्षमता कायम असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले..Nikhil Chaudhary: शुभमन गिलच्या जुन्या सहकाऱ्याची ऑस्ट्रेलिया संघात निवड; ६० वर्षात असे प्रथमच घडणार....एकेकाळी मैदानावर विराटसोबत अनेकदा वाद झालेले गौतम गंभीर आता भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत. अशा परिस्थितीत विराटकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घ्यायची असेल, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू प्रमाणे त्याच्यावर विश्वास दाखवून त्याला मोकळेपणाने खेळू देणे, हाच भारतीय संघासाठीही यशाचा फॉर्म्युला ठरू शकतो, असे दिनेश कार्तिक यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.