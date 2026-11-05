Virat Kohli 38 Records: विराट कोहलीचा ३८ वा वाढदिवस! मैदान गाजवणाऱ्या किंगचे असे ३८ विक्रम, शतकांच्या बाबतीत सचिनही मागे; पाहा खास रेकॉर्ड्स

Virat Kohli 38th Birthday 38 Records: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीचा आज, म्हणजेच ५ नोव्हेंबर रोजी ३८ वा वाढदिवस आहे. विराट कोहलीने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीत नावाप्रमाणेच अनेक मोठे विक्रम केले आहेत. जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये विराटचं नाव आवर्जून घेतलं जातं.सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर असून, दोन्ही संघांमध्ये ५ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ४ नोव्हेंबर रोजी खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवत मालिकेची सुरुवात केली. विराट कोहलीनेही या सामन्यात ७८ धावांची दमदार खेळी करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज विराटच्या ३८व्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या कारकिर्दीतील असेच ३८ खास विक्रम जाणून घेऊया..विराट कोहलीची तिन्ही फॉरमॅटमधील कामगिरीटी-२० क्रिकेट: विराटने ४३० सामन्यांमध्ये ४१३ डावांत १४,२१८ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने १० शतकं आणि ११० अर्धशतकांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने १२५ सामन्यांत ४,१८८ धावा केल्या असून, यात १ शतक आणि ३८ अर्धशतकं आहेत.एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये विराटने ३१८ सामन्यांमध्ये ३०६ डावांत १५,१८३ धावा केल्या आहेत.आणि त्याच्या नावावर ५५ शतकं आणि ८० अर्धशतकं आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.कसोटी क्रिकेट: विराटने १२३ कसोटी सामन्यांमध्ये ९,२३० धावा केल्या आहेत. आणि त्याने ३० शतकं आणि ३१ अर्धशतकं झळकावली आहेत. भारतासाठी कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर आहे..विराट कोहलीचे ३८ खास विक्रमविराट कोहलीने आतापर्यंत आयसीसीचे १० पुरस्कार जिंकले आहेत. कोणत्याही क्रिकेटपटूने जिंकलेल्या आयसीसी पुरस्कारांमध्ये ही सर्वाधिक संख्या आहे.तीन वेळा मालिकावीराचा पुरस्कारविराटने २०१४ आणि २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकात, तसेच २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात मालिकावीराचा पुरस्कार जिंकला. तीन वेळा हा पुरस्कार मिळवणारा तो एकमेव खेळाडू आहे.आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक धावाविराटने आयसीसीच्या एकदिवसीय आणि टी-२० स्पर्धांमध्ये ९० सामन्यांच्या ८७ डावांत ३,८३४ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ६१.८३ आहे. यामध्ये ६ शतकं आणि ३३ अर्धशतकांचा समावेश आहे. या स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक धावा आणि ५० पेक्षा जास्त धावांच्या खेळी करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.आयसीसीच्या स्पर्धांमधील बाद फेरीच्या सामन्यांमध्ये विराटने २२ सामन्यांच्या २४ डावांत १,०२४ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ५१.२ असून, यामध्ये एक शतक आणि ९ अर्धशतकांचा समावेश आहे..WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर! MI vs RCB सामना कधी? मुंबई अन् बडोद्यात रंगाणार सामने.तिन्ही फॉरमॅटमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरीविराटची तिन्ही आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमधील एकत्रित सरासरी ५२.८६ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या २० फलंदाजांमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरी असलेला तो एकमेव खेळाडू आहे.सर्व मोठ्या स्पर्धा जिंकणारा एकमेव खेळाडूविराटने ५० षटकांचा विश्वचषक, टी-२० विश्वचषक, चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आयसीसी कसोटी क्रमवारीतील अव्वल संघाला मिळणारी गदा आणि आयपीएलचं विजेतेपद मिळवलं आहे. ही सर्व विजेतेपदं मिळवणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहे.बांगलादेशच्या मैदानावर १,२९७ धावाबांगलादेशमधील शेर-ए-बांगला स्टेडियमवर विराटने २८ सामन्यांमध्ये १,२९७ धावा केल्या आहेत. या मैदानावर त्याने ४ शतकं आणि ८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. या मैदानावर त्याची सरासरी ६८.२६ आहे..ऑस्ट्रेलियात सर्वाधिक शतकंविराटने ऑस्ट्रेलियाच्या मैदानावर १२ शतकं झळकावली आहेत. यामध्ये कसोटी क्रिकेटमधील ७ आणि एकदिवसीय क्रिकेटमधील ५ शतकांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियात शतकं करणाऱ्या परदेशी फलंदाजांमध्ये विराट अव्वल आहे.रणजी ट्रॉफीमध्ये २५७ धावा२००६-०७ मध्ये दिल्लीकडून खेळताना विराटने रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या पूर्ण हंगामात ९ डावांत २५७ धावा केल्या होत्या. यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश होता. त्याची सर्वोत्तम खेळी ९० धावांची होती.विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ५३४ धावा२००८-०९ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराटने दिल्लीकडून खेळताना ७ डावांत ५३४ धावा केल्या होत्या. या हंगामात त्याने ४ शतकं झळकावली आणि ८९ च्या सरासरीने धावा केल्या. या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही तोच होता..सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये १७९ धावादिल्लीकडून आपल्या पहिल्या सय्यद मुश्ताक अली टी-२० स्पर्धेत विराटने ५ डावांत १७९ धावा केल्या होत्या. यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश होता.१९ वर्षांखालील विश्वचषकात २३५ धावा२००८ मध्ये भारताने १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला होता. या स्पर्धेत विराटने ६ डावांत २३५ धावा केल्या होत्या. यामध्ये एका शतकाचा समावेश होता. या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो तिसऱ्या क्रमांकावर होता.युवा क्रिकेटमध्ये १,९१० धावाभारताकडून युवा कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये विराटने एकूण १,९१० धावा केल्या आहेत. यामध्ये ४ शतकं आणि १२ अर्धशतकांचा समावेश आहे. युवा कसोटीत त्याने ९३२, तर युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ९७८ धावा केल्या आहेत.कसोटी कर्णधार म्हणून ७ द्विशतकंभारताचा कसोटी कर्णधार असताना विराटने ७ द्विशतकं झळकावली आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये कोणत्याही कर्णधाराने केलेली ही सर्वाधिक द्विशतकं आहेत..कर्णधार म्हणून ५,८६४ धावाविराटने भारताचा कसोटी कर्णधार म्हणून ६८ सामन्यांमध्ये ५,८६४ धावा केल्या आहेत. यामध्ये २० शतकं आणि १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. कसोटी कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर आहे.कसोटी कर्णधार म्हणून ४० विजयविराटच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ६८ कसोटी सामन्यांमध्ये ४० विजय मिळवले आहेत. कोणत्याही भारतीय कसोटी कर्णधाराचे हे सर्वाधिक विजय आहेत. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने १७ सामने गमावले, तर ११ सामने अनिर्णित राहिले.मायदेशात सलग ११ कसोटी मालिका विजयविराटच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने मायदेशात सलग ११ कसोटी मालिका जिंकल्या आहेत. हा त्याच्या कर्णधारपदाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा विक्रम आहे..मायदेशातील कसोटीत ७०.०२ ची सरासरीकसोटी कर्णधार म्हणून मायदेशात खेळताना विराटची फलंदाजीची सरासरी ७०.०२ होती. त्याने ३० सामन्यांमध्ये २,८७१ धावा केल्या. यामध्ये १० शतकं आणि ६ अर्धशतकांचा समावेश आहे.दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांमध्ये विराटने एकूण १२ शतकं झळकावली आहेत. सचिन तेंडुलकरनंतर या देशांमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारा तो दुसरा भारतीय फलंदाज आहे.ऑस्ट्रेलियात भारतीय फलंदाज म्हणून सर्वाधिक शतकंविराटने ऑस्ट्रेलियाच्या मैदानावर ७ शतकं झळकावली आहेत. ऑस्ट्रेलियात सर्वाधिक शतकं करणाऱ्या भारतीय आणि आशियाई फलंदाजांमध्ये तो अव्वल आहे.कसोटीच्या दुसऱ्या डावात ६१.७८ ची सरासरीकसोटी सामन्यांच्या दुसऱ्या डावात विराटने ५३ सामन्यांमध्ये ३,१५१ धावा केल्या आहेत. यामध्ये १५ शतकं आणि ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. या डावातील त्याची सरासरी ६१.७८ आहे..कसोटीच्या तिसऱ्या डावात ३५.९८ ची सरासरीकसोटी सामन्यांच्या तिसऱ्या डावात विराटने ५८ सामन्यांमध्ये १,८७१ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ४ शतकं आणि १० अर्धशतकांचा समावेश आहे. या डावातील त्याची सरासरी ३५.९८ आहे.एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ८,७४१ धावाएकदिवसीय क्रिकेटमध्ये एका विशिष्ट क्रमांकावर फलंदाजी करताना विराटने १८० सामन्यांमध्ये ८,७४१ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ३० शतकं आणि ४६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. या क्रमांकावर फलंदाजी करताना सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.यशस्वी धावांचा पाठलाग करताना ६,४७७ धावाएकदिवसीय क्रिकेटमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराटने ११४ सामन्यांमध्ये ६,४७७ धावा केल्या आहेत. यावेळी त्याची सरासरी ८९.९५ राहिली आहे. यामध्ये २५ शतकं आणि ३० अर्धशतकांचा समावेश आहे. यशस्वी धावांचा पाठलाग करताना सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही विराटच्या नावावर आहे.एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशांमध्ये विराटची सरासरी ५० पेक्षा जास्त आहे. दक्षिण आफ्रिकेत ७६.३८, इंग्लंडमध्ये ५१.४८, न्यूझीलंडमध्ये ५१.५३ आणि ऑस्ट्रेलियात ५०.०३ अशी त्याची सरासरी आहे. अशी कामगिरी करणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहे..एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १५० पेक्षा जास्त धावांच्या ५ खेळीएकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सलामीला न येता १५० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये विराटच्या नावावर सर्वाधिक ५ खेळी आहेत. या खेळींमध्ये त्याने एकूण ८२० धावा केल्या आहेत.मायदेशात ७,०३५ धावाएकदिवसीय क्रिकेटमध्ये मायदेशात खेळताना विराटने १३३ सामन्यांमध्ये ७,०३५ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ६२.८१ असून, यामध्ये २८ शतकं आणि ३६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. मायदेशात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो अव्वल आहे.विजय मिळवून देणारी ४५ शतकंविराटने संघाला विजय मिळवून देताना ४५ शतकं झळकावली आहेत. अशा प्रकारची सर्वाधिक शतकं करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. या यादीत सचिन तेंडुलकर ३३ शतकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.१० पैकी ९ देशांमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरीविराटने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ज्या १० देशांमध्ये सामने खेळले आहेत, त्यापैकी ९ देशांमध्ये त्याची सरासरी ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. श्रीलंकेत मात्र त्याची सरासरी ४५.२५ आहे.एकाच मैदानावर नाबाद ३३८ धावातिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर विराटने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये नाबाद राहत सर्वाधिक ३३८ धावा केल्या आहेत. या मैदानावर त्याने ३ डावांत २ शतकं झळकावली आहेत..विराटशिवाय भारताचे टी-२० विश्वचषकात ८ विजयविराट कोहली संघात नसताना भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषकात ८ सामने जिंकले आहेत. या सामन्यांमध्ये फलंदाजांनी एकूण ४६४ धावा केल्या असून, ६ अर्धशतकं झळकावली आहेत.टी-२० आंतरराष्ट्रीयमध्ये यशस्वी धावांचा पाठलाग करताना १,५६१ धावाटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना विराटने ४२ सामन्यांमध्ये १,५६१ धावा केल्या आहेत. यावेळी त्याची सरासरी ७८.६१ आणि स्ट्राइक रेट १३५.४३ राहिला आहे. यामध्ये १६ अर्धशतकांचा समावेश आहे.टी-२० मध्ये सर्वात जलद अर्धशतकासाठी २१ चेंडू२०१९ मध्ये मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळताना विराटने केवळ २१ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं होतं. टी-२० क्रिकेटमधील हे त्याचं सर्वात जलद अर्धशतक आहे.आयपीएलमध्ये ४७ चेंडूंमध्ये शतकआयपीएल २०१६ मध्ये किंग्ज इलेव्हन पंजाबविरुद्ध खेळताना विराटने ४७ चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं होतं. टी-२० क्रिकेटमधील त्याचं हे सर्वात जलद शतक आहे..IND vs NZ, 1st ODI: विराटचं अर्धशतक, अर्शदीपच्या ४ विकेट्स, तरी अंशुल कंबोज कसा ठरला 'प्लेअर ऑफ द मॅच'? म्हणाला, एक वाईट सामना....आयपीएलमध्ये सलग चार हंगामांत ६०० पेक्षा जास्त धावाविराटने २०२३ ते २०२६ या सलग चार आयपीएल हंगामांमध्ये ६०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. सलग चार हंगामांत अशी कामगिरी करणारा तो एकमेव फलंदाज आहे.टी-२० मधील सर्वोत्तम खेळीचा स्ट्राइक रेट २४१.३८२०१९ मध्ये मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्ध विराटने केवळ २९ चेंडूंमध्ये नाबाद ७० धावा केल्या होत्या. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि ७ षटकार मारले. या खेळीचा स्ट्राइक रेट २४१.३८ होता.आयपीएल आणि टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात सामनावीरआयपीएल आणि टी-२० विश्वचषक या दोन्ही स्पर्धांच्या अंतिम सामन्यात सामनावीराचा पुरस्कार जिंकणारा विराट हा दुसरा खेळाडू आहे. त्याच्याआधी जसप्रीत बुमराहने ही कामगिरी केली आहे.एका दशकात २० हजार आंतरराष्ट्रीय धावाविराटने २०१० ते २०१९ या दशकात ३८६ सामन्यांमध्ये २०,९६० धावा केल्या होत्या. यामध्ये ६९ शतकं आणि ९८ अर्धशतकांचा समावेश होता. एका दशकात २० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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