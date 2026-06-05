Virat Kohli: विराट कोहली भारत सोडून लंडनमध्ये का राहतो?; RCB स्टारच्या सहकाऱ्याने सांगितलं कारण म्हणाला त्याला...

Liam Livingstone Reveals Why Virat Kohli Prefers Life Away From India: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB)संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीची(virat kohli) लोकप्रियता खूपच मोठी आहे. त्याच्या बाबतीत अनेक नवीन दावे समोर येत असतात. असाच एक दावा इंग्लंडचा क्रिकेटपटू लियाम लिव्हिंगस्टोनने विराट कोहलीबाबत केला आहे..लिव्हिंगस्टोनने विराटबद्दल अनेक मोठी विधाने केली आहेत. तो म्हणाला की विराट कोहलीला भारतातील आयुष्य फारसे आवडत नाही. त्याच्या मते, भारतात तो नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतो. २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात कोहलीसोबत लिव्हिंगस्टोनने ड्रेसिंग रूम शेअर केली होती. त्याने विराटच्या मैदानावरील आणि मैदानाबाहेरील स्वभावाबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत..Virat Kohli: गरज नसेल तर स्वतःहून बाजूला होतो! विराटचे धक्कादायक विधान, वारंवार सिद्ध करायला लावणे अयोग्य .कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा हे त्यांच्या दोन मुलांसह फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लंडनला स्थलांतरित झाल्याचे सांगितले जाते. भारतात विराट कोहलीचे कुटुंब आणि अनेक मालमत्ता असल्या तरी तो प्रामुख्याने युनायटेड किंगडममध्ये राहतो..भारतात विराटच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. अनेकदा त्याला घराबाहेर किंवा हॉटेलमधून बाहेर पडणेही अवघड जाते, कारण त्याचे चाहते त्याला पाहण्यासाठी आणि भेटण्यासाठी मोठी गर्दी करतात.कोहली हा भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेटपटूंमध्ये गणला जातो. हेच कारण आहे की त्याला भारतातील आयुष्य फारसे आवडत नाही, असे लिव्हिंगस्टोनने म्हटले आहे..पुढे तो म्हणाला, "मी नेहमीच विराटविरुद्ध खेळलो आहे आणि तो नेहमी हसतमुख असतो. तो एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे," असे लिव्हिंगस्टोनने 'स्टिक टू क्रिकेट' या पॉडकास्टमध्ये सांगितले. तो पुढे म्हणाला की मैदानावर विराट कोहली प्रतिस्पर्ध्यांना जशास तसे उत्तर देतो. मात्र मैदानाबाहेर तो अतिशय शांत स्वभावाचा आणि चांगला माणूस आहे..Virat Kohli Century : '... तरी मला फक्त बॅटिंगच आवडते', सामनावीर पुरस्कार जिंकत रोहितची बरोबरी केल्यानंतर काय म्हणाला विराट?."त्याला आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवायला आवडते. तो खूप निवांत स्वभावाचा आहे. त्यामुळे त्याला भारतातील प्रसिद्धीपासून काहीसा दूर राहायला आवडते. त्याच्यावर सतत लोकांची नजर असते आणि त्याला ते फारसे आवडत नाही. तो खरोखरच खूप चांगला माणूस आहे," असे लिव्हिंगस्टोनने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.