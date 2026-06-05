Cricket

Virat Kohli: विराट कोहली भारत सोडून लंडनमध्ये का राहतो?; RCB स्टारच्या सहकाऱ्याने सांगितलं कारण म्हणाला त्याला...

Liam Livingstone Reveals Why Virat Kohli Prefers Life Away From India: लियाम लिव्हिंगस्टोनने विराट कोहलीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मोठा खुलासा केला. भारतातील प्रचंड लोकप्रियतेमुळे विराटला शांत आयुष्य पसंत असल्याचे त्याने सांगितले.
Virat Kohli

Virat Kohli

esakal

Varsha Balhe
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Liam Livingstone Reveals Why Virat Kohli Prefers Life Away From India: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB)संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीची(virat kohli) लोकप्रियता खूपच मोठी आहे. त्याच्या बाबतीत अनेक नवीन दावे समोर येत असतात. असाच एक दावा इंग्लंडचा क्रिकेटपटू लियाम लिव्हिंगस्टोनने विराट कोहलीबाबत केला आहे.

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