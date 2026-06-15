Ravi Shastri:"विराट कोहली 'अहंकारी आणि बिघडलेला मुलगा'? रवी शास्त्रींनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, तो फक्त मैदानातच..."

Ravi Shastri’s Big Statement On Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री(Ravi shastri) यांनी भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीबद्दल(Virat Kohli)असलेल्या सर्वात मोठ्या गैरसमजावर भाष्य केले आहे. अनेक वर्षे कोहलीसोबत काम केलेल्या शास्त्री यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक मोठे यश मिळवून दिले. आता त्यांनी एका यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये विराट कोहलीच्या स्वभावाबाबत मोठा खुलासा केला आहे. .विराट कोहलीने आपल्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडत ५४ शतकांचा टप्पा गाठला आहे..Virat Kohli: विराट कोहली भारत सोडून लंडनमध्ये का राहतो?; RCB स्टारच्या सहकाऱ्याने सांगितलं कारण म्हणाला त्याला....त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एकूण ८५ शतके आहेत. क्रिकेट इतिहासात सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो सचिन तेंडुलकरनंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने १४ हजार धावा पूर्ण करणारा फलंदाज म्हणूनही त्याने इतिहास रचला आहे. विराट हा भारताचा सर्वात यशस्वी कसोटी कर्णधार देखील राहिला आहे..वन ८ या यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये रवी शास्त्री विराटबद्दल बोलताना म्हणाले की, "अहंकारी, घमंडी, बिघडलेला मुलगा किंवा अतिउत्साही अशा प्रकारचे शब्द फक्त मैदानावरील त्याच्या आक्रमकतेमुळे वापरले जातात.".पुढे शास्त्री म्हणाले की, मैदानाबाहेर विराट कोहली पूर्णपणे वेगळा व्यक्ती आहे. सामन्यादरम्यान तो ज्या प्रकारे स्वतःला झोकून देतो, त्याच वेगाने तो पुन्हा शांतही होऊ शकतो. त्याच्यात परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलण्याची विलक्षण क्षमता आहे..Virat Kohli: गरज नसेल तर स्वतःहून बाजूला होतो! विराटचे धक्कादायक विधान, वारंवार सिद्ध करायला लावणे अयोग्य ."लोक त्याला उद्धट किंवा सतत तणावाखाली असलेला खेळाडू समजतात, पण मैदानाबाहेर तो तसा अजिबात नाही. मला असे लोक आवडतात, जे एका क्षणात पूर्ण एकाग्र होतात आणि गरज संपल्यानंतर लगेच शांतही होतात. विराटमध्ये ही क्षमता आहे," असे शास्त्री यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.