Cricket

Ravi Shastri:"विराट कोहली 'अहंकारी आणि बिघडलेला मुलगा'? रवी शास्त्रींनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, तो फक्त मैदानातच..."

Ravi Shastri’s Big Statement On Virat Kohli: विराट कोहलीच्या आक्रमक स्वभावामागील खरे व्यक्तिमत्त्व रवी शास्त्री यांनी उघड केले. मैदानाबाहेर विराट पूर्णपणे वेगळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Ravi Shastri speaking about Virat Kohli's personality and cricket career

Ravi Shastri speaking about Virat Kohli's personality and cricket career

eSakal

Varsha Balhe
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Ravi Shastri’s Big Statement On Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री(Ravi shastri) यांनी भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीबद्दल(Virat Kohli)असलेल्या सर्वात मोठ्या गैरसमजावर भाष्य केले आहे.

अनेक वर्षे कोहलीसोबत काम केलेल्या शास्त्री यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक मोठे यश मिळवून दिले. आता त्यांनी एका यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये विराट कोहलीच्या स्वभावाबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

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