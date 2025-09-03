Bengaluru Stampede: विराट कोहलीचे 'मौन' सुटले! बंगळुरू चेंगराचेंगरीवर अखेर झाला व्यक्त; म्हणाला, RCB चा सर्वात आनंदाच्या क्षणाचे...

IPL 2025 जिंकल्यानंतर बंगळुरूमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ चाहत्यांचा मृत्यू झाला.या घटनेनंतर RCB आणि विराट कोहली जवळपास तीन महिने सोशल मीडियावर मौनात होते.RCB ने ‘RCB Cares’ अंतर्गत प्रत्येक मृत चाहत्याच्या कुटुंबाला २५ लाखांची मदत जाहीर केली..Virat Kohli has broken his silence on the Bengaluru stampede tragedy : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ चे जेतेपद पटकावले आणि घरच्या प्रेक्षकांसोबत सेलिब्रेशनची तयारीही झाली होती. पण, त्या सेलिब्रेशनचे दुःखद घटनेत रुपांतर झाले आणि बंगळुरूत झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांना जीव गमवावा लागला. या घटनेला जवळपास तीन महिने झाले आणि त्यानंतर सोशल मीडियावरून गायब झालेल्या RCB ने काही दिवसांपूर्वी पोस्ट लिहिली. त्यानंतर आज विराट कोहलीने 'मौन' सोडले.."४ जूनसारखं हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या दु:खासारख्या कोणत्याही गोष्टीसाठी आपण तयार नसतो. आपल्या फ्रँचायझीच्या इतिहासातील तो क्षण हा सर्वात आनंदाचा ठरायला हवा होता, पण तो एका शोकांतिकेत बदलला. ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी, तसेच जखमी झालेल्या आपल्या चाहत्यांसाठी मी सतत विचार करीत आहे व प्रार्थना करीत आहे. आपण सर्वजण मिळून आदर, काळजी आणि जबाबदारीसह पुढे जाऊ," असं RCB ने त्यांच्या माजी कर्णधार विराट कोहलीच्या नावाने इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले..RCB ने त्यांच्या ‘RCB Cares’ या उपक्रमांतर्गत, ४ जून रोजी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्या ११ चाहत्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचे मागील महिन्यात जाहीर केलं होतं..RCB ने IPL 2025 च्या अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सवर विजय मिळवत पहिल्यांदाच किताब पटकावले. विजयानंतर कोहलीदेखील भावनाविवश होत रडू लागला होता. त्यानंतर संघाचे खेळाडू अहमदाबादहून बंगळुरूमध्ये मिरवणुकीचे आयोजन केले होते आणि त्यांना पाहण्यासाठी तब्बल २.५ लाख लोक स्टेडियमबाहेर जमले होते. त्यावेळी ही चेंगराचेंगरी झाली आणि ११ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. या आनंदसोहळ्यातील व्यवस्थापनावर RCB ला मोठ्या प्रमाणावर टीका सहन करावी लागली..AFG beat PAK: अफगाणिस्तानसमोर गुडघे टेकले अन् पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणतो, आम्ही जिंकलो असतो, पण....जवळपास तीन महिने सोशल मीडियावर मौन बाळगल्यानंतर RCB ने शोक व्यक्त केला. “४ जून २०२५ रोजी आम्ही आमच्या RCB परिवारातील ११ सदस्यांना गमावलं. कोणतीही मदत त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढू शकत नाही. तरीसुद्धा, आदराने आणि संवेदनांनी, RCB ने त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत दिली आहे. ही केवळ आर्थिक मदत नसून, सहवेदना, ऐक्य आणि सततच्या काळजीचं आश्वासन आहे,” अस पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..FAQs प्रश्न १: बंगळुरू चेंगराचेंगरीत किती जणांचा मृत्यू झाला?उत्तर: या दुर्घटनेत ११ चाहत्यांचा मृत्यू झाला.प्रश्न २: विराट कोहलीने या घटनेवर कशी प्रतिक्रिया दिली?उत्तर: कोहलीने पोस्ट लिहून पीडित कुटुंबीयांसाठी प्रार्थना केली आणि आदराने पुढे जाण्याचं आवाहन केलं.प्रश्न ३: RCB ने पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी काय मदत जाहीर केली?उत्तर: ‘RCB Cares’ उपक्रमांतर्गत प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.प्रश्न ४: चेंगराचेंगरीला कारणीभूत काय ठरले?उत्तर: IPL विजयाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान तब्बल २.५ लाख लोक स्टेडियमबाहेर जमल्याने गोंधळ झाला. प्रश्न ५: RCB वर कोणत्या कारणासाठी टीका झाली?उत्तर: चाहत्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून सेलिब्रेशन आयोजित केल्याबद्दल संघावर टीका झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.