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सचिन तेंडुलकरसोबत होणाऱ्या तुलनेवर विराट कोहलीने मोठा भाष्य केले; म्हणाला, सचिन पाजी हे...

Virat Kohli breaks silence on Sachin Tendulkar comparisons: सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांच्यातील तुलना भारतीय क्रिकेटमध्ये कायम चर्चेचा विषय राहिली आहे. दोन्ही दिग्गज फलंदाजांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत.
Virat Kohli breaks silence on Sachin Tendulkar comparisons

Virat Kohli breaks silence on Sachin Tendulkar comparisons

esakal

Swadesh Ghanekar
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Virat Kohli statement on Sachin Tendulkar comparison: भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली ( Virat Kohli) याची तुलना ही महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याच्याशी होत आली आहे. सचिनने त्याच्या २४ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दित अनेक विक्रम नावावर केले आणि त्यातील बहुतेक विराटने मोडले आहेत. काल वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात विराटने १३९ धावांची नाबाद खेळी करताना वन डे क्रिकेटमध्ये १५००० धावांचा टप्पा ओलांडला. सचिनपेक्षा कमी डावांमध्ये विराटने हा पराक्रम केला आणि वन डेत १५ हजार धावा करणारा तो सचिनंतर दुसरा फलंदाज ठरला. सचिनसोबत होणाऱ्या तुलनेशी विराटने २०१७ मध्ये पहिल्यांदा भाष्य केले होते.

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