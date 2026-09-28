सचिन तेंडुलकरसोबत होणाऱ्या तुलनेवर विराट कोहलीने मोठा भाष्य केले; म्हणाला, सचिन पाजी हे...

Virat Kohli statement on Sachin Tendulkar comparison: भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली ( Virat Kohli) याची तुलना ही महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याच्याशी होत आली आहे. सचिनने त्याच्या २४ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दित अनेक विक्रम नावावर केले आणि त्यातील बहुतेक विराटने मोडले आहेत. काल वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात विराटने १३९ धावांची नाबाद खेळी करताना वन डे क्रिकेटमध्ये १५००० धावांचा टप्पा ओलांडला. सचिनपेक्षा कमी डावांमध्ये विराटने हा पराक्रम केला आणि वन डेत १५ हजार धावा करणारा तो सचिनंतर दुसरा फलंदाज ठरला. सचिनसोबत होणाऱ्या तुलनेशी विराटने २०१७ मध्ये पहिल्यांदा भाष्य केले होते..Virat Kohli On Comparison With Sachin Tendulkarसचिन तेंडुलकरची क्षमता आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा दावा तेव्हा त्याने केला होता आणि नऊ वर्षांत त्याची ही भूमिका कायम राहिली आहे. विराटच्या नावावर सचिनपेक्षा जास्त वन डे शतकं असली तरी, क्रिकेटपटूंच्या एका पिढीला प्रेरणा देणाऱ्या या खेळाडूबद्दलचा त्याचा आदर कमी झालेला नाही.तो म्हणाला,"माझ्यासाठी सचिन पाजी, हे नेहमीच सचिन पाजी म्हणून राहणार आहेत. माझा पहिला कर्णधार म्हणून महेंद्रसिंग धोनी नेहमीच MS Dhoni राहील. या गोष्टी माझ्या मनात कधीही बदलू शकत नाहीत. 'बस झालं, मी हे करून दाखवलं आहे',असं म्हणून शकेन असा टप्प्यावर तुम्ही कधीही पोहोचत नाही.".Rohit Sharma Video: रोहित टीम बसमधून उतरताना पाय घसरून पडला, पोलिसांसह सारे सावरायला धावले; विराट लांब उभा राहून फक्त...."तुम्ही समाधानी राहू शकता, पण जर तुम्ही नम्रपणे खेळत राहिलात आणि फक्त योग्य गोष्टी केल्या, तर अहंकाराच्या दृष्टिकोनातून, तुम्ही ‘मी इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहे’ असे म्हणण्याच्या भूमिकेपर्यंत कधीही पोहोचू शकत नाही. त्यांनी त्यांच्या काळात खेळात क्रांती घडवली. माझ्यासाठी ते आकडे, तुलनेच्या पलीकडचे आहे. त्यांनी लोकांवर सोडलेला प्रभाव कधीही विसरला जाणार नाही," असेही तो म्हणाला..Virat Kohli fastest to 15,000 ODI runsविराटने रविवारी पहिल्या वन डेत ५९ धावा घेताच १५००० धावांचा टप्पा ओलांडला. सचिननंतर ( १८४२६) वन डेत हा टप्पा ओलांडणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला. पण, विराटने सर्वात कमी म्हणजेच ३०३ डावांत एवढ्या धावा केल्या, तर सचिनला ३७७ डाव खेळावे लागले होते. विराटने १५९५० चेंडूंत हा टप्पा ओलांडला आणि याही बाबतीत त्याने सचिनला ( १७५२८) मागे सोडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.