Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा

विराट कोहलीचा फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये घेण्यात आला, तर बाकी सर्व खेळाडूंचा बंगळुरूमध्ये.कोहली व रोहित कसोटी व टी-20 मधून निवृत्त झाले असून आता त्यांच्या वन डे निवृत्तीवर चर्चा सुरू आहे.रोहित शर्मा, बुमराह, सिराजसह 28 हून अधिक खेळाडूंचा पहिला टप्पा पूर्ण किंवा अंशतः झाला आहे..Why Virat Kohli’s fitness test was held in England : विराट कोहलीच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकाळात टीम इंडियामध्ये तंदुरुस्तीचे महत्त्व वाढले आणि त्यामुळेच YO-YO TEST आणली गेली. आताही ती सुरू आहे आणि त्यात नव्याने Bronco test चा समावेश केला गेला आहे. आशिया चषक स्पर्धा आणि आगामी दौरे डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय खेळाडूंची फिटनेस टेस्ट घेतली जात आहे. टीम इंडियातील बरेचसे खेळाडू BCCI च्या बंगळुरू येथील अकादमीत दाखल झाले आहेत, परंतु विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये घेतली गेली आहे. कसोटीतून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट कुटुंबासह लंडनमध्येच राहतोय....विराट आणि रोहित शर्मा यांनी कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि आता त्यांच्या वन डे निवृत्तीच्याही चर्चा आहेत. त्यासाठीच ब्रोन्को टेस्ट आणल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच या फिटनेस टेस्टच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लंडनमध्ये सध्या राहत असलेल्या विराटचा फिटनेस टेस्ट भारताबाहेर घेण्यात आला; बाकी कुठल्याही खेळाडूची टेस्ट परदेशात झाला नाही..Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक.रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांच्यासह बहुतांश खेळाडूंची फिटनेस टेस्ट बंगळुरूमध्ये झाली. या महिन्यात केएल राहुल, रिषभ पंत, आकाशदीप, रवींद्र जडेजा आणि नितीश रेड्डी यांचा टेस्ट होऊ शकतो, असे वृत्त दैनिक जागरणने दिले आहे. या सर्व खेळाडूंच्या टेस्टचा अहवाल फिजिओकडून बीसीसीआयला पाठवण्यात आला आहे. .अहवालानुसार पहिल्या टप्प्यात रोहित, सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सर्फराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यू ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरैल, शार्दूल ठाकुर, वॉशिंग्टन सुंदर आणि यशस्वी जैस्वाल यांची फिटनेस टेस्ट पूर्ण किंवा अंशतः झाली आहे. .Rashid Khan World Record: करामती खानने T20 मध्ये घडवला इतिहास! टॉप-२० मध्ये एकाही भारतीयाला स्थान नसलेल्या यादीत अव्वल.या टप्प्यात खेळाडूंच्या रिकव्हरी पॅटर्न आणि बेसिक स्ट्रेंथ टेस्टला प्राधान्य देण्यात आलं. बहुतांश खेळाडूंनी फिटनेस पॅरामीटर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहेत.काही खेळाडूंचा मात्र फक्त अंशतः फिटनेस टेस्ट घेण्यात आला. दुसरा टप्पा सप्टेंबर महिन्यात होणार असून त्यात सध्या रिहॅब किंवा ‘रिटर्न टू प्ले’ (RTP) प्रक्रियेत असलेल्या खेळाडूंचा समावेश असेल. या यादीत के. एल. राहुल, आकाशदीप, रवींद्र जडेजा, नितीश रेड्डी आणि पंत यांची नावे आहेत. याशिवाय दुखापत किंवा आजारामुळे पहिल्या टप्प्यात टेस्ट न देऊ शकलेल्या खेळाडूंनाही यात संधी मिळणार आहे. .FAQs प्र.१: विराट कोहलीचा फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये का झाला?➡️ कोहली सध्या कुटुंबासह लंडनमध्ये राहत असल्याने त्याची चाचणी तिथे घेण्यात आली.प्र.२: बाकी भारतीय खेळाडूंची फिटनेस टेस्ट कुठे झाली?➡️ बहुतेक खेळाडूंचा टेस्ट बंगळुरूतील नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी (NCA) मध्ये झाला.प्र.३: पहिल्या टप्प्यात किती खेळाडूंचा फिटनेस टेस्ट झाला?➡️ सुमारे 28-30 खेळाडूंची फिटनेस तपासणी पूर्ण किंवा अंशतः करण्यात आली.प्र.४: दुसऱ्या टप्प्यात कोण सहभागी होतील?➡️ के.एल. राहुल, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, आकाशदीप, नितीश रेड्डी आणि रिहॅबमध्ये असलेले इतर खेळाडू.प्र.५: या फिटनेस टेस्टचे उद्दिष्ट काय आहे?➡️ आशिया कप 2025 आणि आगामी दौऱ्यांसाठी खेळाडूंची शारीरिक तयारी सुनिश्चित करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.