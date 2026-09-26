Virat Kohli Retirement: २०२७ चा वर्ल्ड कप हा माझा भारतासाठी शेवटचा...; विराट कोहलीचे निवृत्तीचे संकेत, रोहित शर्माही म्हणाला की...

Virat Kohli says 2027 World Cup will be his last for India: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा, हे दिग्गज खेळाडू आता भारतासाठी फक्त वन डे फॉरमॅटमध्ये खेळतात. ते पुढील वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप'च्या तयारीसाठी आपले सर्वस्व पणाला लावण्यास उत्सुक आहेत. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेला उद्यापासून सुरूवात होतेय आणि या मालिकेतून ते दम दाखवण्यासाठी सज्ज आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'जिओस्टार'शी बोलताना कोहलीने ICC स्पर्धेत खेळण्याच्या आव्हानांवर आणि २०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या या वर्ल्ड कप स्पर्धेवर आपले मत मांडले..वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी विराटने वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याच्या उत्सुकतेबद्दल आपले मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, "वन डे वर्ल्ड कपची तीव्रता इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त असते. तुम्ही एका दिवसात २.५ ट्वेंटी-२० सामने खेळत असता. एका मोठ्या स्पर्धेत व वर्ल्ड कपमध्ये १० सामन्यांसाठी तीच तीव्रता कायम ठेवणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. माझ्यासाठी भारतासाठी खेळणारा हा शेवटचा वर्ल्ड कप असेल आणि हीच माझी सर्वात मोठी प्रेरणा आहे. मैदानावर आपले सर्वस्व झोकून देणे आणि अर्थातच वर्ल्ड कप जिंकणे हेच माझे अंतिम ध्येय आहे. त्यासाठी जे काही लागेल, ते करायला मी पूर्णपणे तयार आहे.".रोहित शर्मानेही वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या अपूर्ण स्वप्नाबाबत मनमोकळेपणाने सांगितले. तो म्हणाला, “माझे काम पूर्ण झाले आहे, असा विचार मनात कधीही येणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही खेळत आहात, तोपर्यंत नेहमीच काहीतरी नवीन मिळवण्याची उत्सुकता असते. मी वर्ल्ड कपची वाट पाहत आहे. जेव्हा वर्ल्ड कप किंवा कोणतीही आयसीसी स्पर्धा खेळली जाते, तेव्हा तिचे एक वेगळे आव्हान असते, कारण तुम्ही वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करता आणि वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळता. त्यामुळे तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने तयारी करावी लागते, वेगळा विचार करावा लागतो आणि हेच खरे आव्हान आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.