IND vs SA 3rd ODI: विराट कोहलीमुळे उडाला गोंधळ; Vizag मध्ये नेमकं काय घडलं? पोलिसांची दमछाक अन्...

Police struggle to manage fans at Vizag stadium ticket counters : विराट कोहलीची बॅट ही मैदानावर सध्या धुमाकूळ घालतेय... निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना हा पठ्ठ्या सलग शतकं झळकावतोय आणि त्यामुळेच आता कसोटीतून निवृत्ती मागे घ्यायला हवी, अशी मागणी होतेय. भारतीय संघाची कसोटीतील कामगिरी सर्वच पाहत आहेत आणि अशावेळी संघाला विराटची गरज आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या दोन वन डे सामन्यांत शतक झळकावले आणि तिसऱ्या वन डे सामन्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे आणि तिसरा सामना निर्णायक आहे. त्यात विराटमुळे Vizag येथे मोठा गोंधळ उडाला आहे..IND vs SA 3rd ODI सामना विशाखापट्टणम येथील Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA स्टेडियमवर होणार आहे. सुरुवातीला हा सामना पाहण्यात कोणाचा रस नव्हता, परंतु विराटचा फॉर्म पाहिला अन् तिकिटांसाठी झुंबड उडाल्याचे चित्र दिसले. आंध्र क्रिकेट असोसिएशन ( ACA) च्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार तिसऱ्या वन डे सामन्यासाठी प्रेक्षकांनी फार उत्सुकता दाखवली नव्हती. शनिवारी होणाऱ्या या सामन्याच्या तिकीट विक्रिचा पहिला टप्पा २८ नोव्हेंबरला घेण्यात आला. पण, त्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला नाही. पण, विराटच्या सलग शतकांनंतर चित्र बदलले. आता संघटनेने ऑफ लाईन तिकिटांची विक्री सुरू केली आहे आणि त्या तिकिटांसाठी प्रचंड गर्दी झाल्याचे चित्र आहे.."२८ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यातील तिकिटांची विक्री सुरू झाली. प्रतिसाद चांगला नव्हता," असे एसीएच्या मीडिया अँड ऑपरेशन्स टीमचे वाय. वेंकटेश यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले . "पण रांची येथे कोहलीच्या शतकानंतर, दुसरा आणि तिसरा टप्प्यातील तिकीटं काही मिनिटांतच विकली गेली.".विराटने रायपूर येथे १३५ धावांची खेळी केली आणि अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. विराटचे हे वनडेतील ५३ वे शतक आणि तो सर्वाधिक वन डे शतकं करणारा खेळाडू आहे. हे त्याचे भारतातील २६ वे वनडे शतक आहे. मायदेशात सर्वाधिक वन डे शतकांचा विक्रमही त्याने नााववर केला. विराटचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८४ वे शतक असल्याने तो आता सचिन तेंडुलकरच्या १०० आंतरराष्ट्रीय शतकाच्या आणखी जवळ पोहचला आहे..विराटचे हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे सातवे वनडे शतक ठरले. तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही सर्वाधिक वन डे शतके करणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ सचिन तेंडुलकर आणि डेव्हिड वॉर्नर हे प्रत्येकी ५ शतकांसह आहेत..