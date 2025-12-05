Cricket

IND vs SA 3rd ODI: विराट कोहलीमुळे उडाला गोंधळ; Vizag मध्ये नेमकं काय घडलं? पोलिसांची दमछाक अन्...

Virat Kohli effect on IND vs SA 3rd ODI : विशाखापट्टणममध्ये होणाऱ्या भारत–दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या वन डेसाठी तिकीटांची सुरुवातीला अजिबातच मागणी नव्हती. अनेक तिकीट काऊंटर रिकामे दिसत होते. पण विराट कोहलीचा फॉर्म पाहिल्यानंतर चित्र काही तासांत बदलून गेले.
Swadesh Ghanekar
Police struggle to manage fans at Vizag stadium ticket counters : विराट कोहलीची बॅट ही मैदानावर सध्या धुमाकूळ घालतेय... निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना हा पठ्ठ्या सलग शतकं झळकावतोय आणि त्यामुळेच आता कसोटीतून निवृत्ती मागे घ्यायला हवी, अशी मागणी होतेय. भारतीय संघाची कसोटीतील कामगिरी सर्वच पाहत आहेत आणि अशावेळी संघाला विराटची गरज आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या दोन वन डे सामन्यांत शतक झळकावले आणि तिसऱ्या वन डे सामन्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे आणि तिसरा सामना निर्णायक आहे. त्यात विराटमुळे Vizag येथे मोठा गोंधळ उडाला आहे.

