VIRAT KOHLI :लंडनमध्ये विराट कोहली अन् एकनाथ शिंदेंची खास भेट; विकासकामांपासून युवा टॅलेंटपर्यंत झाली चर्चा, नेमकं काय बोलणं झालं?

Virat Kohli Eknath Shinde Meeting: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. अशातच त्यांनी भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीची भेट घेतली. या भेटीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याचीही उत्सुकता आहे. विराट कोहली सध्या आपल्या कुटुंबासोबत लंडनमध्ये राहत आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबर रोजी झालेली ही भेट चर्चेत आली आहे..महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एएनआयशी बोलताना या भेटीबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की, विराट कोहलीला आपण लंडनमध्ये असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तो स्वतः भेटायला आला. एवढा मोठा क्रिकेटपटू भेटायला आला, याचा मला खूप आनंद झाला. विराट कोहली हा खूप साधा आणि जमिनीवर राहणारा व्यक्ती आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..Delhi News : मोदी-शिंदे भेटीत महाराष्ट्राबाबत चर्चा; गॅस टंचाईचा खोटा प्रचार हाणून पाडण्याचे आवाहन.पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मी यापूर्वीही विराट कोहलीला भेटलो आहे. मात्र, यावेळी आमच्यात सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यामुळे मला खूप आनंद झाला. यावेळी मला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांबद्दलही आमच्यात चर्चा झाली..याशिवाय महाराष्ट्रातील विविध कल्याणकारी योजना आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतही विराट कोहलीसोबत चर्चा झाली. मुंबईजवळील ‘थर्ड मुंबई’, अटल सेतू, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मेट्रो, तसेच शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील विविध उपक्रमांबद्दलही एकनाथ शिंदे यांनी त्याला माहिती दिली..Eknath Shinde meets PM Modi: उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी खासदारांसह घेतली PM मोदींची भेट, काय झाली चर्चा?.महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत झालेला विकास अभूतपूर्व असल्याचं विराट कोहलीने यावेळी म्हटलं. राज्यातील विकासकामांबाबत माहिती ऐकून तोही आनंदी झाला. या योजनांचा आणि विकासकामांचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम होईल, असंही कोहलीने म्हटल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं..या भेटीत नव्या पिढीला पुढे आणण्यासाठी आणि युवा खेळाडूंना चांगल्या संधी मिळण्यासाठी काय करता येईल, यावरही चर्चा झाली. विराट कोहलीने याबाबत काही सूचना दिल्या. या सूचनांचा भविष्यात महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंना आणि देशातील नव्या पिढीलाही फायदा होऊ शकतो, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.