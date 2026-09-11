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VIRAT KOHLI :लंडनमध्ये विराट कोहली अन् एकनाथ शिंदेंची खास भेट; विकासकामांपासून युवा टॅलेंटपर्यंत झाली चर्चा, नेमकं काय बोलणं झालं?

Virat Kohli Eknath Shinde Meeting: लंडनमध्ये विराट कोहली आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची खास भेट झाली. या भेटीत महाराष्ट्रातील विकासकामे, कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा आणि युवा खेळाडूंना संधी देण्याबाबत चर्चा झाली.
Virat Kohli Eknath Shinde Meeting

Virat Kohli Eknath Shinde Meeting

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Virat Kohli Eknath Shinde Meeting: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. अशातच त्यांनी भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीची भेट घेतली. या भेटीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याचीही उत्सुकता आहे. विराट कोहली सध्या आपल्या कुटुंबासोबत लंडनमध्ये राहत आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबर रोजी झालेली ही भेट चर्चेत आली आहे.

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