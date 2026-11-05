Virat Kohli: विराट कोहलीच्या पहिल्या शतकाची गोष्ट माहितीये? गौतम गंभीरने असं काय केलं, ज्यामुळे किंग कोहलीची ती सेंच्युरी ठरली खास

Virat Kohli First ODI Century Story: विराट कोहलीने ५ नोव्हेंबरला आपला ३८ वा वाढदिवस साजरा करतोय. क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर अनेक मोठे विक्रम आहेत. त्याने आपल्या कारकिर्दीत अशी कामगिरी केली आहे, जी गाठणं इतर खेळाडूंसाठी सोपं नाही. पण विराटने जेव्हा पहिल्यांदा वनडे क्रिकेटमध्ये शतक झळकावलं, तेव्हा तो क्षण त्याच्यासाठी खूप खास होता. विशेष म्हणजे, गौतम गंभीरने हे शतक आणखी खास बनवलं होतं. नेमकं त्या सामन्यात काय घडलं होतं?.सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर असून दोन्ही संघांमध्ये पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ४ नोव्हेंबर रोजी खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवला. विराट कोहलीनेही या सामन्यात महत्त्वाची कामगिरी केली. त्याने ७४ धावा केल्या. याशिवाय त्याच्या नावावर आणखी काही विक्रमांची नोंद झाली..Virat Kohli 38 Records: विराट कोहलीचा ३८ वा वाढदिवस! मैदान गाजवणाऱ्या किंगचे असे ३८ विक्रम, शतकांच्या बाबतीत सचिनही मागे; पाहा खास रेकॉर्ड्स.विराट कोहलीला वनडे कारकिर्दीचा शेवट होईपर्यंत १०० आंतरराष्ट्रीय शतकांचा टप्पा गाठायचा आहे. मात्र, त्याने कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याने आता त्याच्याकडे हा विक्रम करण्यासाठी वनडे क्रिकेटचाच पर्याय आहे. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० शतकं झळकावण्याची कामगिरी फक्त सचिन तेंडुलकरने केली आहे. पण विराटने आपल्या वनडे कारकिर्दीतील पहिलं शतक कधी आणि कोणत्या संघाविरुद्ध झळकावलं होतं, हे तुम्हाला माहिती आहे का?.विराट कोहलीने २४ डिसेंबर २००९ रोजी श्रीलंकेविरुद्ध पहिलं वनडे शतक झळकावलं होतं. कोलकात्यातील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर हा सामना खेळवण्यात आला होता. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करत भारतीय संघासमोर ३१६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने वीरेंद्र सेहवाग आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या विकेट लवकर गमावल्या होत्या..अशा परिस्थितीत गौतम गंभीर आणि विराट कोहली यांनी डावाची जबाबदारी सांभाळली. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी २२४ धावांची मोठी भागीदारी केली. विराटने ११४ चेंडूंत १ षटकार आणि ११ चौकारांच्या मदतीने १०७ धावा केल्या. तर गौतम गंभीरने १३४ चेंडूंत १४ चौकारांच्या मदतीने नाबाद १५० धावांची खेळी केली. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर भारतीय संघाने हा सामना जिंकला..या सामन्यात गौतम गंभीरला त्याच्या नाबाद १५० धावांच्या खेळीसाठी 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कार देण्यात आला होता. मात्र, गंभीरने हा पुरस्कार स्वतः न स्वीकारता विराट कोहलीला देण्याचा निर्णय घेतला. विराटचं हे पहिलंच वनडे शतक असल्याने त्याचा आनंद आणखी वाढावा, यासाठी गंभीरने हा पुरस्कार त्याला दिला..IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.गंभीरच्या या कृतीमुळे विराटचं पहिलं शतक त्याच्यासाठी आणखी खास आणि कायम लक्षात राहणारा क्षण ठरला. आज विराट कोहलीच्या नावावर वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५५ शतकांचा विश्वविक्रम आहे. २००९ मध्ये पहिलं शतक झळकावणाऱ्या विराटने पुढे वनडे क्रिकेटमध्ये अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.