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Virat Kohli: विराट कोहलीच्या पहिल्या शतकाची गोष्ट माहितीये? गौतम गंभीरने असं काय केलं, ज्यामुळे किंग कोहलीची ती सेंच्युरी ठरली खास

Virat Kohli First ODI Century Story: विराट कोहलीने २००९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडे कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं होतं. या सामन्यात गौतम गंभीरने नाबाद १५० धावा केल्या. मात्र, सामनावीर पुरस्कार मिळाल्यानंतर गंभीरने तो विराटला दिला. नेमका काय घडला होता तो खास प्रसंग?
Virat Kohli First ODI Century Story

Virat Kohli First ODI Century Story

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Virat Kohli First ODI Century Story: विराट कोहलीने ५ नोव्हेंबरला आपला ३८ वा वाढदिवस साजरा करतोय. क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर अनेक मोठे विक्रम आहेत. त्याने आपल्या कारकिर्दीत अशी कामगिरी केली आहे, जी गाठणं इतर खेळाडूंसाठी सोपं नाही.

पण विराटने जेव्हा पहिल्यांदा वनडे क्रिकेटमध्ये शतक झळकावलं, तेव्हा तो क्षण त्याच्यासाठी खूप खास होता. विशेष म्हणजे, गौतम गंभीरने हे शतक आणखी खास बनवलं होतं. नेमकं त्या सामन्यात काय घडलं होतं?

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