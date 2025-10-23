AUS vs IND 2nd ODI: विराट कोहली पुन्हा शून्यावर बाद, १७ वर्षांत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं; शुभमन गिलही स्वस्तात आऊट

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात विराट कोहली शून्यावर बाद झाला. विराटच्या आधी भारताचा कर्णधार शुभमन गिलही स्वस्तात बाद झाला. विराट आणि शुभमन या दोघांनीही ऑस्ट्रेलियाच्या झेव्हियर बार्टलेटने एकाच षटकात बाद केले. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात ऍडलेडला दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघ पुन्हा नाणेफेक हरला आहे. ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण दुसऱ्या सामन्यातही भारताची सुरुवात संघर्षपूर्ण झाली आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने या सामन्यात झेव्हियरला बार्टलेटला खेळण्याची संधी दिली, ज्याचा त्यांना मोठा फायदा झाला असून त्याने एकाच षटकात भारताच्या प्रमुख फलंदाजांना माघारी धाडले..IND vs AUS, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग १७ वा टॉस हरला; प्लेइंग-11 मध्ये कुलदीपला संधी नाहीच, जाणून घ्या कसे आहेत दोन्ही संघ.या सामन्यात भारताकडून आजी-माजी कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी सलामीला सुरुवात केली. ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजांसमोर त्यांनी संयमी सुरुवात केली होती. यादरम्यान रोहित १ धावेवरच असताना धावबाद होता होता, थोडक्यात बचावला. पण नंतर त्याने सावरत पुढे डाव सुरू ठेवला. यादरम्यान, त्याने ऑस्ट्रेलियामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडेत १००० धावाही पू्र्ण केल्या. यावेळी त्याला साथ देणाऱ्या शुभमन गिलने काही चांगले शॉट खेळले. मात्र झेव्हियर बार्टलेटने टाकलेले ७ वे षटक भारताला धक्का देणारे ठरले. .७ व्या षटकात पहिल्याच चेंडूवर बार्टलेटने शुभमन गिलला चूक करण्यास भाग पाडली. त्याचा झेल मिचेल मार्शने मिड-ऑफला घेतला. त्यामुळे गिल ९ चेंडूत ९ धावा करून माघारी परतला. त्यामुळे विराट कोहली मैदानात होता. रोहित आणि विराट या जोडीकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष होते. विराटने बार्टलेटची तीन चेंडू खेळल्यावर एकही धाव काढली नव्हती. पण ७ व्या षटकाचा पाचवा चेंडू खेळताना मात्र विराट चुकला. त्याने शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या पायावर लागला. त्यामुळे तो पायचीत झाला. डीआरएसही न घेण्याचा त्याने निर्णय घेतला. नंतरही बॉल ट्रॅकरमध्ये तो बाद असल्याचे दिसून आले. .दरम्यान, विराटला एकही धाव करता आली नाही. तो या मालिकेत सलग दुसऱ्या सामन्यात शुन्यावर बाद झाला. पहिल्या वनडेतही विराट ८ चेंडूत शून्य धावांवर बाद झाला होता. खरंतर ऍडलेडमध्ये विराटने नेहमीच चांगला खेळ केला आहे. मात्र याच मैदानात तो शून्यावर बाद झाल्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विराट त्याच्या १७ वर्षांच्या वनडे कारकिर्दीत पहिल्यांदाच सलग दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाला आहे. विराट बाद झाल्यानंतर १० षटकात भारताने २ बाद २९ धावा केल्या होत्या..IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले....भारतीय संघासाठी हा सामना मालिकेत आव्हान कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकल्याने त्यांनी १-० अशी आघाडी घेतलेली आहे. त्यामुळे हा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला, तर भारतीय संघ मालिका हरेल, तसेच जर भारताने हा सामना जिंकला, तर मालिकेतील आव्हान कायम राहिल.या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही, तर ऑस्ट्रेलियाने नॅथन एलिसच्या जागेवर बार्टलेटला आणि जोश फिलिपच्या जागेवर ऍलेक्स कॅरीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.