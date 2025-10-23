Cricket

AUS vs IND 2nd ODI: विराट कोहली पुन्हा शून्यावर बाद, १७ वर्षांत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं; शुभमन गिलही स्वस्तात आऊट

Virat Kohli & Shubman Gill Fall Early: विराट कोहली आणि शुभमन गिल दुसऱ्या वनडे सामन्यात झेव्हियर बार्टलेटच्या एकाच षटकात बाद झाले. विराट सलग दुसऱ्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला आहे.
Virat Kohli | India vs Australia 2nd ODI

Virat Kohli | India vs Australia 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात विराट कोहली शून्यावर बाद झाला.

  • विराटच्या आधी भारताचा कर्णधार शुभमन गिलही स्वस्तात बाद झाला.

  • विराट आणि शुभमन या दोघांनीही ऑस्ट्रेलियाच्या झेव्हियर बार्टलेटने एकाच षटकात बाद केले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
ODI
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com