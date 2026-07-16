IND vs ENG: विराट मोडणार सचिन तेंडुलकरचा १९ वर्षांचा जुना रेकॉर्ड? जे कोणालाच जमलं नाही ते विराट करणार, पाहा नेमकं काय घडणार

Virat Kohli can break Sachin 19 year old record: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून वनडे मालिकेत विराट कोहलीवर( Virat Kohli)सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतासाठी ही मालिका महत्त्वाची असली, तरी विराटसाठी ही मालिका आणखी खास ठरू शकते. कारण वनडे क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकरचा(Sachin Tendulkar) तब्बल १९ वर्षांपासून कायम असलेला एक मोठा विक्रम मोडण्याच्या अगदी जवळ विराट पोहोचला आहे..सध्या विराट कोहलीच्या नावावर वनडे क्रिकेटमध्ये १४,८०२ धावा आहेत. १५ हजार धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला आता फक्त १९८ धावांची गरज आहे. हा टप्पा पार केल्यानंतर तो वनडे क्रिकेटमध्ये १५ हजार धावा करणारा जगातील केवळ दुसरा फलंदाज ठरेल. या यादीत सध्या फक्त सचिन तेंडुलकरचे नाव आहे..सचिनपेक्षा कमी डावांत मोठा विक्रमसचिन तेंडुलकरने २९ जून २००७ रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १५ हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या. हा टप्पा गाठण्यासाठी त्याने ३७७ डाव खेळले होते. त्यानंतर अनेक दिग्गज फलंदाज क्रिकेटमध्ये आले आणि निवृत्तही झाले, पण कोणालाही हा विक्रम गाठता आला नाही..आता विराटने ३०० वनडे डाव पूर्ण केले असून, पुढील काही डावांतच तो १५ हजार धावा पूर्ण करेल. विशेष म्हणजे हा विक्रम तो सचिनपेक्षा तब्बल ७० पेक्षा कमी डावांत पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे हा विक्रम आणखी खास ठरणार आहे..याशिवाय इंग्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजाचा विक्रमही विराटच्या नावावर होऊ शकतो. त्यासाठी त्याला फक्त एक अर्धशतक करावे लागेल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नंबर तीनवर फलंदाजी करताना १६ हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी त्याला आणखी ८१ धावांची आवश्यकता आहे..IND vs ENG: एक मालिका अन् ७ विक्रमांवर नजर... विराट कोहलीकडे सचिन-द्रविडला मागे टाकण्याची सुवर्णसंधी.वनडे क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या विराट कोहलीसमोर आता इतिहास रचण्याची मोठी संधी आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या उर्वरित सामन्यांमध्ये तो केवळ भारताला विजय मिळवून देतो का, हेच नाही तर सचिन तेंडुलकरचा १९ वर्षांपासून कायम असलेला विक्रमही मोडतो का, याकडे आता संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.