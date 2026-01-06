Virat Kohli : न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी विराट कोहलीचा अचंबित करणारा निर्णय; अचानक घेतली सामन्यातून माघार

India vs New Zealand ODI series Virat Kohli preparation : विराट कोहली आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी सज्ज होत आहे आणि तो आज विजय हजारे ट्रॉफीत तिसरा सामना खेळणार होता. BCCI च्या निर्देशांचे पालन करून, विराटने VHT 2025 च्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये आपल्या बॅटने चमकदार कामगिरी केली. दिल्लीकडून खेळताना त्याने पहिल्या सामन्यात शतक आणि दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. यानंतर तो आणखी एक सामना खेळणे अपेक्षित होते, परंतु त्याने दिल्ली विरुद्ध रेल्वे सामन्यात न खेळण्याचा निर्णय घेतला..VHT मध्ये दोन सामने खेळल्यानंतर DDCAचे अध्यक्ष रोहन जेटली म्हणाले होते की, भारत आणि न्यूझीलंडमधील वन डे मालिकेपूर्वी, विराट विजय हजारे ट्रॉफीच्या चालू हंगामात आणखी एक सामना खेळेल. पण, दिल्लीच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्ट केले की, विराट रेल्वेविरुद्धच्या सामन्यात खेळणार नाही. याचा अर्थ तो आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे सामन्यांमध्ये थेट मैदानावर दिसणार आहे..Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका.विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून न खेळण्याचा निर्णय विराटने शेवटच्या क्षणी घेतला. त्याने आंध्र प्रदेश आणि गुजरातविरुद्ध अनुक्रमे १३१ धावा आणि ७७ धावांची शानदार शतकी खेळी केली. या प्रभावी खेळींमुळे दिल्लीने सलग दोन विजय मिळवले. दिल्लीचे प्रशिक्षक सरनदीप सिंग यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, "विराट कोहली आजच्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही.".विराट दिल्लीसाठी त्याच्या दोन सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता. या खेळींदरम्यान, त्याने आणखी एक मोठा टप्पा गाठला, तो १६,००० लिस्ट ए धावा पूर्ण करणारा सर्वात जलद खेळाडू बनला. त्याने त्याच्या ३३० व्या डावात हा टप्पा गाठला आणि सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला, ज्याने ३९१ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला होता..वनडे मालिका -११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.