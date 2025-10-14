Cricket

Video Viral: विराट कोहली ४ महिन्यानंतर मायदेशात परतला; ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी टीम इंडियासोबतच रवाना होणार

Virat Kohli Arrives in Delhi to Join Team India: वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. विराट कोहली लंडनहून दिल्लीला आला असून भारतीय संघासोबत ऑस्ट्रेलियाला जाणार आहे.
Virat Kohli

Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताच्या कसोटी संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध २-० ने मालिका जिंकली असून आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे.

  • विराट कोहली लंडनहून नवी दिल्लीला पोहोचला असून भारतीय संघासोबत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे.

  • वनडे मालिकेत शुभमन गिल कर्णधारपदाची धुरा सांभाळणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
New Delhi
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
australia
ind vs aus
Cricket Viral Video
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com