Video Viral: विराट कोहली ४ महिन्यानंतर मायदेशात परतला; ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी टीम इंडियासोबतच रवाना होणार

भारताच्या कसोटी संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध २-० ने मालिका जिंकली असून आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. विराट कोहली लंडनहून नवी दिल्लीला पोहोचला असून भारतीय संघासोबत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. वनडे मालिकेत शुभमन गिल कर्णधारपदाची धुरा सांभाळणार आहे..भारताच्या कसोटी संघाने मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेतील दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला. यासह मालिकाही २-० अशा फरकाने जिकंली. आता या मालिकेनंतर लगेचच भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना व्हायचं आहे. भारताला १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात मर्यादीत षटकांच्या मालिका खेळायच्या आहेत. आधी वनडे मालिका होणार आहे. वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झालेल्या खेळाडूंपैकी अनेक खेळाडू वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेचा भाग होते. त्यामुळे सध्या ते दिल्लीतच आहेत. यामुळे भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियासाठी नवी दिल्लीहून रवाना होणार आहे. .Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.दरम्यान, वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचीही निवड झाली आहे. मात्र विराट आयपीएल २०२५ नंतर त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांसह लंडनमध्ये होता. त्यामुळे तो तिथूनच ऑस्ट्रेलियाला जाणार का? अशा चर्चा होत्या. मात्र विराट मंगळवारी नवी दिल्लीमध्ये पोहचला असून भारताच्या संघासोबतच ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. मंगळवारी तो लंडनहून नवी दिल्लीमध्ये आल्यानंतरचा त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. तो विमानतळावर आल्यानंतर चाहत्यांची गर्दी बऱ्यापैकी झाली होती. पण तो त्याकडे दुर्लक्ष करत घाईत कारमध्ये बसला आणि भारतीय संघात सामील होण्यासाठी निघाला..विराट जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आयपीएल २०२५ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून जिंकल्यानंतर लगेचच कुटुंबासह लंडनला गेला होता. त्याआधी मे महिन्यात त्याने कसोटीतून निवृत्ती घेतल्याने तो जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेचाही भाग नव्हता. त्यामुळे विराट आता तब्बल ४ महिन्यांनी मैदानात चाहत्यांना खेळताना दिसणार आहे..भारताचा संघ बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) दोन तुकड्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल. ज्याप्रमाणे विमानाची तिकीटे उपलब्ध होतील, त्यानुसार एक तुकडी सकाळी आणि एक तुकडी संध्याकाळी पर्थच्या दिशेने रवाना होईल. भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला वनडे सामना १९ ऑक्टोबर रोजी पर्थमध्ये खेळायचा आहे. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर रोजी दुसरा आणि २५ ऑक्टोबर रोजी तिसरा वनडे सामना होईल. २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका खेळली जाणार असून ती ८ नोव्हेंबर रोजी संपेल..Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा.तथापि, या दौऱ्यापूर्वी भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार बदलण्यात आला आहे. रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून काढून टाकण्यात आले असून त्याच्याऐवजी शुभमन गिलकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेत गिल भारताचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे.