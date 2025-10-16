Virat Kohli Rohit Sharma: रोहित, विराट कोहलीचा अखेरचा ऑस्ट्रेलिया दौरा? पॅट कमिन्सने व्यक्त केला अंदाज

सिडनी : क्रिकेट विश्वातील दोन सुपरस्टार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा कदाचित हा अखेरचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असेल. त्यामुळे या दोन महान खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांना अखेरची संधी असेल, असे मत ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिंसने व्यक्त केले आहे..व्हाइट बॉल सामन्यांच्या मालिकेतील एकदिवसीय मालिका येत्या रविवारपासून सुरू होत आहे. त्यानंतर पाच सामन्यांची टी-२० मालिका होणार आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिंस या मालिकेत खेळणार नाही..विराट कोहली आणि रोहित शर्मा गेल्या १५ वर्षांत ऑस्ट्रेलियातील भारताच्या जवळपास प्रत्येक दौऱ्याचे घटक राहिले आहेत. आता त्यांची कारकीर्द उतरणीला आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांसाठी या दोघांचा प्रत्यक्ष खेळ पाहण्याची ही अखेरची संधी असू शकेल, असे कमिंसने ‘जिओ हॉटस्टार’ला मुलाखत देताना सांगितले..विराट आणि रोहित निश्चितच भारताचे चॅम्पियन खेळाडू आहेत. त्यांचा चाहतावर्गही फार मोठा आहे. ते जेव्हा जेव्हा मैदानात असतात, तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे सर्व प्रेक्षक असतात, असे कमिंस म्हणाला. या दोघांविरुद्ध खेळायला मला आवडले असते, परंतु तंदुरुस्त नसल्यामुळे मी खेळू शकणार नाही, याचे दुःख आहे. रोहित आणि विराटची ही कदाचित ऑस्ट्रेलियातील अखेरची मालिका असू शकेल. त्यामुळे त्यांना पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ शकेल, असे कमिंसने सांगितले..कमिंसच्या अनुपस्थितीत मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करणार आहे. याच ऑस्ट्रेलिया संघाने २०२३ मधील विश्वकरंडक अंतिम सामन्यात भारताला हरवले होते. ऑस्ट्रेलियातील ही मालिका चुरशीची होईल, असा अंदाज कमिंसने व्यक्त केला..IND vs AUS: विराट-रोहितला खेळताना पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन्सला शेवटची संधी, पॅट कमिन्सने बोलूनच दाखवलं.भारतीय संघ रवानाविराट कोहली आणि रोहित शर्मासह काही खेळाडू आज पहाटे ऑस्ट्रेलियाला रवाना झाले आणि दुपारपर्यंत ते पर्थ येथे दाखल झाले. या पहिल्या जथामध्ये रोहित-विराटसह कर्णधार शुभमन गिल, यशस्वी जयस्वाल, अष्टपैलू नितीशकुमार रेड्डी, वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि प्रसिध कृष्णा तसेच सपोर्ट स्टाफ यांचा समावेश होता. मुख्य प्रशिक्षक तसेच उर्वरित खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफमधील इतर सदस्य बुधवारी सायंकाळी रवाना झाले. रोहित आणि विराट कोहली यांच्या एकदिवसीय प्रकारातील भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याच ऑस्ट्रेलियातील कसोटी मालिका या दोघांसाठी अखेरची कसोटी ठरली होती. त्यानंतर त्यांनी कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.