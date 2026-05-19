विराट कोहलीचा खळबळजनक खुलासा; म्हणाला, मी 'इम्पोस्टर सिंड्रोम'चा सामना करत होतो! राहुल द्रविड नसते तर...

Rahul Dravid helped Virat Kohli mentally: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहलीने आपल्या मानसिक आरोग्याबाबत आणि दबावाबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. जागतिक क्रिकेट गाजवणाऱ्या विराटने मान्य केले की, करिअरच्या शिखरावर असतानाही तो अनेकदा 'impostor syndrome' या मानसिक समस्येचा सामना करत होता. .राहुल द्रविड आणि विक्रम राठोड यांनी सावरलेविराटने सांगितले की,"तिन्ही फॉरमॅटचे कर्णधारपद सोडल्यानंतर मी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे थकलो होतो. या अत्यंत कठीण काळात तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आणि फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांनी माझी काळजी घेतली. राहुल भाईंनी माझ्या भावना समजून घेतल्या, कारण त्यांनी स्वतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या गोष्टींचा अनुभव घेतला होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या आपुलकीच्या वातावरणामुळे मला पुन्हा एकदा परिश्रम करण्याची आणि क्रिकेटचा आनंद घेण्याची प्रेरणा मिळाली.".तो म्हणाला, "खेळाडू म्हणून आपण नेहमीच सतर्कता आणि असुरक्षितता यामधील एका अत्यंत पुसट रेषेवर चालत असतो. आजही जेव्हा मी नेट प्रॅक्टिससाठी जातो, तेव्हा तरुण खेळाडू माझ्याकडे पाहत असतात. जर माझे एखादे सत्र खराब झाले, तर 'हाच तो २० वर्षे खेळणारा खेळाडू आहे का?' असा प्रश्न त्यांच्या मनात येईल का, ही भीती आजही माझ्या मनात डोकावते.".कर्णधारपदाच्या जबाबदारीबद्दल बोलताना विराट भावुक झाला. तो म्हणाला, "नेतृत्व करताना तुमचे स्वतःच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते, कारण तुमचे पूर्ण लक्ष टीम मॅनेजमेंटवर असते. जेव्हा मी मागे वळून पाहतो, तेव्हा मला जाणवते की तब्बल ९ वर्षे मला कोणीही 'तू कसा आहेस?' हा साधा प्रश्न विचारला नव्हता.".Impostor Syndrome म्हणजे काय?इम्पोस्टर सिंड्रोम,ही एक अशी मानसिक स्थिती आहे, जिथे व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतेवर सतत शंका येते. भरपूर यश मिळवूनही, "मी या यशाच्या लायकीचा नाही" किंवा "मी लोकांना फसवतोय" अशी भीती मनात घर करून राहते. जगातील जवळपास ७०% ते ८०% यशस्वी लोकांना त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी ही जाणीव होते.