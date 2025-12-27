रोहित शर्मा, विराट यांचे VHT मधील दोन सामने झाले; आता कोणत्या तारखेला पुन्हा मैदानावर दिसणार? कोहलीच्या निर्णयाने सारे चकीत

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy return date: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) यांनी विजय हजारे ट्रॉफीच्या दोन सामन्यांत आपापल्या संघांना विजय मिळवून दिला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दोन दिग्गज VHT मध्ये परतल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. जयपूरमध्ये रोहितचा खेळ पाहण्यासाठी हजारो चाहते स्टेडियममध्ये उपस्थित होते, विराटच्या सामन्याला प्रेक्षकांनी परवानगी नसली तरी मैदानाशेजारील झाडांवर, घरांच्या छतावर बसून चाहते विराटचा खेळ पाहताना दिसले. काल दिल्लीने अनपेक्षित पुनरागमन करून गुजरातवर ७ धावांनी विजय मिळवला, तर मुंबईने ५१ धावांनी उत्तराखंडला हार मानण्यास भाग पाडले. .BCCI च्या सांगण्यावरून विराट व रोहित यांनी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील दोन सामने खेळण्याची कमिटमेंट पूर्ण केली. रोहित जयपूरवरून काल मुंबईत दाखल झाला. त्याने सिक्कीमविरुद्ध १५५ धावांची खेळी केली, तर उत्तराखंडविरुद्ध तो गोल्डन डकवर बाद झाला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन त्याच्या जागी बदली खेळाडूची लवकरच घोषणा करणार आहे. मुंबईचा पुढील सामना २९ डिसेंबरला छत्तीसगडविरुद्ध होणार आहे. मुंबईचा संघ क गटात आणि ते उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याची दाट शक्यता आहे..विराट कोहलीला खेळायचाय आणखी एक सामना...रोहित शर्मा दोन सामने खेळून मुंबईत परतला असला तरी विराट कोहली आणखी एक सामना खेळण्याच्या तयारीत आहे. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार विराट ६ जानेवारीला होणाऱ्या दिल्ली विरुद्ध रेल्वे सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. त्यानेही बंगळुरू सोडले असले तरी या सामन्यासाठी तो परतण्याची शक्यता आहे.. India vs New Zealand Squadभारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी अद्याप संघ जाहीर केलेला नाही. ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी जानेवारीच्या २ किंवा ३ तारखेला संघ जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. या मालिकेपूर्वीच्या सराव सत्राबाबतही अद्याप काहीच हालचाली नाही, त्यामुळे विराट विजय हजारे ट्रॉफीचा आणखी एक सामना खेळू शकतो..मुंबईप्रमाणे दिल्लीचा संघही ड गटात अव्वल स्थानी आहे आणि उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचण्याच्या जवळ आहे. विराटने दोन सामन्यांत अनुक्रमे १३१ ( वि. आंध्र प्रदेश) आणि ७७ ( वि. गुजरात) धावांची खेळी केली. गुजरातविरुद्ध तो मॅन ऑफ दी मॅच ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.