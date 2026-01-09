Cricket

Virat Kohli Video : खट्याळ विराट... टीम इंडियाच्या सराव सत्रात अर्शदीप सिंगची कॉपी केली, रोहित शर्मा होता मागे; लोटपोट झाले सारे

Virat Kohli mimics Arshdeep Singh video: टीम इंडियाच्या सराव सत्रात मस्तीचाच माहोल पाहायला मिळाला आणि त्याचा केंद्रबिंदू ठरला विराट कोहली. नेट्समध्ये सराव सुरू असताना विराटने अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीच्या धावण्याच्या स्टाईलची हुबेहूब नक्कल करत सर्वांनाच हसवलं. विराटचा हा खट्याळ अंदाज पाहून सहकारी खेळाडू लोटपोट झाले.
Virat Kohli mimics Arshdeep Singh during India’s practice session at vadodara

Virat Kohli mimics Arshdeep Singh during India’s practice session at vadodara

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli funny moment during Team India practice : भारत-न्यूझीलंड यांच्या मालिकेतील पहिला वन डे सामना ११ जानेवारीला वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. यासाठी भारतीय खेळाडू कसून सराव करत आहेत आणि या सराव सत्रात विराट कोहली मज्जा मस्करी करताना दिसला. भारतीय संघाची माजी कर्णधार रन अप करताना अर्शदीप सिंगकडे ( Arshdeep Singh) पाहत होता आणि तो जवळ येताच त्याने त्याच्यासारखे पळण्याची अॅक्शन केली. विराट नकल करत होता, तेव्हा रोहित शर्मा मागे उभं राहून खळखळून हसताना दिसला.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Video
india vs new zealand
Cricket Viral Video
cricket news today
Arshdeep Singh
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com