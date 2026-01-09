Virat Kohli Video : खट्याळ विराट... टीम इंडियाच्या सराव सत्रात अर्शदीप सिंगची कॉपी केली, रोहित शर्मा होता मागे; लोटपोट झाले सारे

Virat Kohli funny moment during Team India practice : भारत-न्यूझीलंड यांच्या मालिकेतील पहिला वन डे सामना ११ जानेवारीला वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. यासाठी भारतीय खेळाडू कसून सराव करत आहेत आणि या सराव सत्रात विराट कोहली मज्जा मस्करी करताना दिसला. भारतीय संघाची माजी कर्णधार रन अप करताना अर्शदीप सिंगकडे ( Arshdeep Singh) पाहत होता आणि तो जवळ येताच त्याने त्याच्यासारखे पळण्याची अॅक्शन केली. विराट नकल करत होता, तेव्हा रोहित शर्मा मागे उभं राहून खळखळून हसताना दिसला..विराट कोहलीने दोन वर्षानंतर त्याच्या इंस्टाग्रामवर फोटो पोस्ट केले. भारताच्या सराव सत्रातील या फोटोमध्ये विराटसह लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल व हर्षित राणआ दिसत होता. विराट दक्षिण आफ्रिकेविरुद्दच्या वन डे मालिकेत प्लेअर ऑफ दी सीरिज होता. त्याने त्या मालिकेत तीन सामन्यांत १५१ च्या सरासरीने ३०२ धावा केल्या. त्याने सलग दोन सामन्यांत शतक आणि नंतर अर्धशतक झळकावले..आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर विराट विजय हजारे ट्ऱॉफी स्पर्धेत खेळला आणि तिथे आंध्रविरुद्ध १३१ व गुजरातविरुद्ध ७७ धावांची खेळी केली. २०२५ या वर्षात विराटने भारताकडून सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने १३ सामन्यांत ६५.१० च्या सरासरीने ६५१ धावा करताना तीन शतकं व चार अर्धशतकं झळकावली होती..IND vs NZ ODI : रो-को पुन्हा अॅक्शन मोडमध्ये दिसणार; भारतीय संघ वाचा कधी, कुठे खेळणार; Live Telecast डिटेल्स.आता त्याच्याकडून न्यूझीलंडविरुद्ध याच सातत्याची अपेक्षा आहे. किवींविरुद्ध त्याने ३३ सामन्यांत ५५.२३ च्या सरासरीने १६५७ धावा केल्या आहेत. त्यात सहा शतकं व ९ शतकांचा समावेश आहे. नाबाद १५४ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. विराटला या मालिकेत सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे..विराटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २७९७५ धावा केल्या आहेत आणि २८ हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी त्याला केवळ २५ धावांची गरज आहे. विराटने या मालिकेत हा टप्पा गाठल्यास तो सचिनचा विक्रम मोडेल. सचिनने ६४४ इनिंग्जमध्ये २८ हजार धावांचा पल्ला गाठला होता, विराट ६२३ इनिंग्जमध्ये हा पराक्रम करेल. .IND vs NZ 1st ODI : यशस्वी जैस्वाल OUT, रिषभ पंतला स्थान नाही! हर्षित राणा खेळणार; पहिल्या वन डे साठी Playing XI अशी असणार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.