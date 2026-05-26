IPL 2026 Qualifier 1: विराट कोहलीने GT विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी RCB ची चिंता वाढवली... समोर आले धक्कादायक अपडेट्स

Virat Kohli IPL playoff record explained : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात मंगळवारी आयपीएल २०२६ चा पहिला क्वालिफायर सामना होणार आहे. हा सामना धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. गुजरातसाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे प्लेऑफ सामन्यांमध्ये विराट कोहलीची कामगिरी फारशी प्रभावी नाही. कोहली या मोसमात १४ सामन्यांमध्ये १६३ च्या स्ट्राइक रेटने ५५७ धावा केल्या आहेत. मात्र, आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकांचा विक्रम नावावर असलेल्या कोहलीला प्लेऑफ सामन्यांमध्ये संघर्ष करावा लागला आहे..विराटने आयपीएलमध्ये २८१ सामन्यांत ९२१८ धावा करताना नऊ शतके आणि ६७ अर्धशतके झळकावली आहेत. पण, विराटने आतापर्यंत एकूण १६ प्लेऑफ सामने खेळले असून, त्यात त्याने २५.५० च्या सरासरीने आणि १२१.४२ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ ३५७ धावा केल्या आहेत. कोहलीने प्लेऑफ सामन्यांमध्ये फक्त दोन अर्धशतके झळकावली आहेत आणि एकदा तो शून्यावर बाद झाला आहे. आयपीएल २०२५ च्या पंजाब किंग्सविरुद्धच्या पहिल्या क्वालिफायरमध्येही कोहलीला ३५ चेंडूंमध्ये १२२.८५ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ ४३ धावा करता आल्या होत्या..IPL 2026 : चार सामने अन् Orange Cap साठी ७ दावेदार! विराटचा शेवटचा क्रमांक, Vaibhav Sooryavanshi पण आहे पुढे, टॉपर कोण?.मात्र, विराटला गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळायला आवडते. त्याने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये GTविरुद्ध एकूण आठ डाव खेळले असून, त्यात ७६.६६ च्या सरासरीने आणि १५२ च्या स्ट्राइक रेटने ४६० धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक आणि चार अर्धशतकेही झळकावली आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये GTविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात विराटने ४४ चेंडूंमध्ये ८१ धावांची दमदार खेळी केली. या डावात त्याने आठ चौकार आणि चार षटकार मारले. GTविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात कोहलीने १३ चेंडूंमध्ये २८ धावा केल्या. .RCB ने १४ पैकी ९ सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये आपली जागा पक्की केली. त्यांच्याकडून विराट कोहलीने सर्वाधिक ५५७ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ देवदत्त पडिक्कल ( ४३३), रजत पाटीदार ( ३९३) आणि टीम डेव्हिड ( २७७) यांचा क्रमांक येतो.