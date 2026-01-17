१८ चौकार, ३ षटकार! जडेजाच्या नाबाद १६५ धावांच्या खेळीने संघ फायनलमध्ये पोहोचला, २९२ धावांचे लक्ष्य सहज केले पार...

Vijay Hazare Trophy Saurashtra vs Punjab Semi-Final: सौराष्ट्र संघाने विजय हजारे ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत पंजाबवर दणदणीत विजय मिळवला. पंजाबने ठेवलेले २९२ धावांचे लक्ष्य सौराष्ट्रने ३९.३ षटकांत १ विकेट गमावून सहज पार केले. विश्वराज जडेजा ( Vishvaraj Jadeja) या विजयाचा नायक ठरला. त्याने १२७ चेंडूंत १८ चौकार व ३ षटकारांच्या मदतीने १६५ धावांची नाबाद खेळी केली. सौराष्ट्र आता जेतेपदाच्या लढतीत विदर्भचा सामना करणार आहे. .हरनूर सिंग ( ३३) व कर्णधार प्रभसिमरन सिंग यांनी पंजाबला चांगली सुरुवात करून दिली होती. पण, हरनूर धावबाद झाला. त्यानंतर प्रभसिमरन व अनमोलप्रीत सिंग यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १०९ धावा जोडल्या. यांची आक्रमक फटकेबाजी पाहिल्यानंतर पंजाब ३५० पार धावा करतील असे दिसत होते. पण, सौराष्ट्रच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. प्रभसिमरन ८९ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८७ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर नमन धीर ( ८) व नेहल वढेरा ( ०) हे अंकुर पानवरच्या एकाच षटकात माघारी परतले..IND U19 vs BAN U19 : वैभव सूर्यवंशी धावांचा पाऊस पाडणार; भारताचा वर्ल्ड कपमधील दुसरा सामना केव्हा, कुठे होणार? जाणून घ्या डिटेल्स.अनमोलप्रीत व रमणदीप सिंग यांनी ७५ धावांची भागीदारी करून पडझड थांबवली. अनमोलप्रीत १०५ चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह १०० धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर पंजाबचा डाव पुन्हा गडगडला. चेतन सकारीयाच्या भेदक माऱ्याने पंजाबचे ४ फलंदाज माघारी पाठवले. रमणदीप ४२ धावांवर रन आऊट झाला आणि पंजाबचा डाव २९१ धावांवर गुंडाळला गेला. पानवर व चिराग जानी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सौराष्ट्रला हे लक्ष्य पार करण्यात फार कष्ट घ्यावे लागले नाही. कर्णधार हार्विक देसाई आणि विश्वराज यांनी पहिल्या विकेटसाठी १७२ धावांची भागीदारी करून विजायाचा पाया भक्कम केला. देसाई ६४ धावांवर बाद झाल्यानंतर विश्वराज व प्रेरक मांकड ही जोडी मैदानावर शेवटपर्यंत उभी राहिली. विश्वराजने १२७ चेंडूंत १६५ धावांची नाबाद खेळी केली, तर प्रेरकने ४९ चेंडूंत नाबाद ५२ धावा केल्या. सौराष्ट्रने ३९.३ षटकांत १ बाद २९३ धावा करून विजय पक्का केला. .U19 World Cup : वैभव सूर्यवंशीला चॅलेंज देणाऱ्या Sameer Minhasने शेपूट घातले, पाकिस्तानच्या संघाने इंग्लंडसमोर गुडघे टेकले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.