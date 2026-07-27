भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बदलणार? गौतम गंभीरला रिप्लेस करण्याच्या चर्चांवर VVS Laxman चे मोठे विधान; गेली चार वर्ष मी...

VVS Laxman Responds to Gautam Gambhir Replacement Speculation: भारतीय संघाने व्ही व्ही एस लक्ष्मण याच्या मार्गदर्शनाखाली आणखी एक मालिका जिंकली. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या अनुपस्थितीत लक्ष्मणने यापूर्वीही टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकाची भूमिका पार पाडली आहे आणि विजयही मिळवून दाखवले आहे. त्यामुळेच लक्ष्मला टीम इंडियाचा पूर्णवेळ मुख्य प्रशिक्षकपद देण्यात यावे अशी मागणी जोर धरतेय. झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका जिंकल्यानंतर लक्ष्मणसमोर पत्रकार परिषदेत हा प्रश्न आलाच आणि त्याने यावर स्पष्ट मत व्यक्त केले..गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघ लंडन दौऱ्यावर होता आणि तिथे ट्वेंटी-२० मालिकेत आयर्लंड ( २-०) व इंग्लंड ( ४-०) यांच्याकडून संघाला लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर गौतम गंभीरच्या नेतृत्वाखालील सपोर्ट स्टाफला विश्रांती दिली गेली आणि झिम्बाब्वे दौऱ्यावर लक्ष्मण मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत संघासोबत आला. लक्ष्मण हा बीसीसीआयच्या CoE चा प्रमुख आहे आणि गौतम गंभीरच्या अनुपस्थितीत तो प्रशिक्षकाची जबाबदारी पार पाडतोय..WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral.झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० अशी जिंकल्यानंतर पत्रकार परिषदेत आलेल्या लक्ष्मणला प्रशिक्षकाच्या भूमिकेबद्दल विचारले गेले. त्याच्यासमोर गौतम गंभीरची जागा घेण्याचा प्रश्नही आला. त्यावर तो म्हणाला, गौतम गंभीर आणि त्याच्या सपोर्ट स्टाफने, नुकतीच इंग्लंडविरुद्धची मालिका संपवली.. आता ते श्रीलंका दौऱ्यावर पुन्हा परततील. या कालवधीत त्यांना विश्रांतीची आवश्यकता होती. त्यामुळे झिम्बाब्वे दौऱ्यावर मी संघासोबत होतो. मागील चार वर्ष मी अशी जबाबदारी पार पाडतोय...माझ्यासाठी ही खेळाडूंसोबत वेळ घालवण्याची, खूप चांगली गोष्ट आहे. बीसीसीआयच्या एकूणच योजनेचा मी भाग आहे आणि त्याचा मला आनंद आहे. त्यांनी खूप मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. त्याचे श्रेय बीसीसीआयला द्यायला हवे. पण, मी गौतम गंभीरला रिप्लेस करणार का, हा प्रश्न चुकीचा आहे. तसा कोणताही विचार नाही किंवा तशी चर्चाही नाही, हे लक्ष्मणने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.